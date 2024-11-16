Η διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία είχε σχεδιαστεί με ακρίβεια από το Κόμμα των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) του Κρίστιαν Λίντνερ, σύμφωνα με αποκάλυψη των εφημερίδων Die Zeit και Süddeutsche Zeitung, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αναταραχή στο πολιτικό σκηνικό, λίγους μήνες πριν από τις εκλογές.

Όπως αποκάλυψαν οι δυο εφημερίδες, οι οποίες επικαλούνται μαρτυρίες ατόμων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό, η αρχή της επιχείρησης «D-Day», όπως ονομάστηκε, έγινε με συνάντηση στις 29 Σεπτεμβρίου σε βίλα στο Πότσνταμ, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Βερολίνο και ακολούθησαν πολλές συναντήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Από τις συσκέψεις προέκυψαν έγγραφα στρατηγικού σχεδιασμού, στα οποία αναφέρονται με λεπτομέρειες όλα τα βήματα τα οποία θα ακολουθούνταν προκειμένου να διαλυθεί ο συνασπισμός χωρίς να χρεωθούν την ευθύνη για αυτό ο τότε υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ και το κόμμα του. Η όλη επιχείρηση περιγράφεται μάλιστα από τους εμπνευστές της ως «σενάριο». Ανάμεσα στα έγγραφα που είχαν προετοιμαστεί ήταν και το 18σελιδο «κείμενο θέσεων», με την κωδική ονομασία «τορπίλη», το οποίο παρουσίασε ο κ. Λίντνερ στους κυβερνητικούς εταίρους του με αιτήματα τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν αποδεκτά από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και τους Πράσινους, όπως η αναστολή της πολιτικής για το κλίμα και οι περικοπές στης συντάξεις.

Η SZ μεταδίδει επίσης ότι εξ αρχής η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είτε τασσόταν υπέρ της αποχώρησης του FDP από την κυβέρνηση είτε θεωρούσε απλώς πολύ πιθανό το πρόωρο τέλος της. Υπάρχουν ωστόσο δύο εκδοχές σχετικά με την πορεία και τη φύση των συναντήσεων. Σύμφωνα με την πρώτη, ο κ. Λίντνερ αρχικά ήθελε απλώς να διερευνήσει τη διάθεση των στελεχών του και να συζητήσει διαφορετικά σενάρια. Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, η απόφαση για διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού ελήφθη επί της ουσίας ήδη στη συνάντηση της 29ης Σεπτεμβρίου.

Κληθείς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα, εκπρόσωπος του FDP περιορίστηκε να δηλώσει ότι τους τελευταίους μήνες έγινε «επανειλημμένα και σε διάφορους κύκλους» αξιολόγηση της συμμετοχής του κόμματος στην κυβέρνηση. «Φυσικά πάντα εξετάζονταν σενάρια και διερευνάτο η διάθεση των στελεχών», πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

«Αυτή η σκηνοθεσία δείχνει πόσο χαμηλά έχει πέσει ο Κρίστιαν Λίντνερ», σχολίασε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD Ρολφ Μούτσενιχ, τονίζοντας ότι τα γεγονότα γύρω από τη διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού φωτίζονται τώρα υπό νέο φως, ενώ δήλωσε εξαπατημένος και απογοητευμένος, καθώς, όπως είπε, ο ίδιος αναζητούσε μέχρι το τέλος τρόπους συμβιβασμού. «Το γεγονός ότι το FDP ονόμασε το σχέδιο D-Day και το 18σελιδο κείμενό του "τορπίλη", μου προκαλεί φρίκη», πρόσθεσε ο κ. Μούτσενιχ, μιλώντας στο περιοδικό Der Spiegel.

Ο γενικός γραμματέας του SPD Ματίας Μιρς έκανε λόγο για «θέατρο συκοφαντίας», «απάτη» και «ατιμία» εκ μέρους του κ. Λίντνερ, ο οποίος μάλιστα κατηγορούσε τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς ότι είχε ο ίδιος προσχεδιάσει την αποπομπή του και τη διάλυση του συνασπισμού. «Δεν περιμένω από τον Κρίστιαν Λίντνερ να έχει το μεγαλείο να ζητήσει συγγνώμη από τον λαό. Αλλά αν κάποιος από το FDP διαθέτει ακόμη ίχνος τιμής, τότε θα πρέπει να το κάνει, με κάθε ταπεινότητα», δήλωσε ο κ. Μιρς και μίλησε για «νέο χαμηλό σημείο της γερμανικής πολιτικής κουλτούρας».

