Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Πλακιά και του Φοίβου Δεληβοριά, με αφορμή τη στήριξη του τραγουδοποιού στη Μαρία Καρυστιανού και τις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Θεωρεί ότι προκάλεσε νομικά εμπόδια για τους συγγενείς των θυμάτων, παρά τις αντιρρήσεις και τις υπογραφές 30 συγγενών.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς, μέσα από ανάρτησή του, εξέφρασε στήριξη στους συγγενείς των θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί κρατούν αποστάσεις από τη Μ. Καρυστιανού.

Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ τουΝίκου Πλακιάκαι τουΦοίβου Δεληβοριά,με αφορμή τη στήριξη του τραγουδοποιού στηΜαρία Καρυστιανού.Ο Νίκος Πλακιάς κατηγόρησε τον Δεληβοριά γιαμεγάλο μερίδιο ευθύνηςσχετικά με τις νομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, εξαιτίας της συναυλίας στην οποία συμμετείχε ο καλλιτέχνης.

Η διαμάχη προκλήθηκε μετά από ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά, ο οποίος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, εξέφρασε τη στήριξή του στους συγγενείς των θυμάτων. Όπως ανέφερε, οι συγγενείς κρατούν αποστάσεις από την κ. Καρυστιανού και το υπό διαμόρφωση κόμμα της.

Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε σε νομικά εμπόδιαπου δημιουργήθηκαν για τους συγγενείς, εξαιτίας των εσόδων της συναυλίας. Θύμισε μάλιστα στον Δεληβοριά ότι, παρά τις αντιρρήσεις και τις υπογραφές 30 συγγενών, ο τραγουδοποιός είχε δηλώσει πως«θα τραγουδήσω έστω και μόνος μου για τη Μαρία». «Η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή του, ο Φοίβος Δεληβοριάς σημείωσε:«Μετά και από τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, μας γίνεται ακόμη πιο σαφές γιατί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων κρατάει τόσο εμφατικά τις αποστάσεις από κείνην και το υπό δημιουργίαν κόμμα της. Μαζί τους 100%. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση».

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε δημόσια, επισημαίνοντας πως είχε προειδοποιήσει για τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα της συναυλίας και καταλογίζοντας ευθύνες σε όσους συμμετείχαν. Τόνισε πως τα έσοδα της εκδήλωσης συνέβαλαν στη δημιουργία νομικών εμποδίων για τις οικογένειες των θυμάτων.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για το δικαίωμα στην άμβλωση προκάλεσαν έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Η κ. Καρυστιανού χαρακτήρισε το θέμα «θέμα δημόσιας διαβούλευσης», παρότι στην Ελλάδα το δικαίωμα στην άμβλωση κατοχυρώνεται νομοθετικά ήδη από το 1978 και ενισχύθηκε το 1986.

Η τοποθέτηση της πρώην Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σύμφωνα με την οποία «υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου», πυροδότησε νέο κύμα αντιδράσεων. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε πως «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω» και πως κάθε γυναίκα είναι υπεύθυνη να ορίζει το σώμα της, ενώ τοποθετήσεις υπήρξαν και από στελέχη όλων των πολιτικών χώρων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.