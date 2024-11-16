Γάζα: Δέκα νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο με οικογένειες εκτοπισμένων

Δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 20 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα σήμερα στο σχολείο Αμπού Άσι που χρησιμοποιείται τώρα για τη στέγαση εκτοπισμένων οικογενειών στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι, στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, δήλωσαν ιατροί στο Reuters.

Αξιωματούχοι υγείας τόνισαν ότι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στο σχολείο Αμπού Άσι που διευθύνεται από τον ΟΗΕ.

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργότερα σήμερα ότι αναχαίτισε δύο ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Οι εκτοξεύσεις δείχνουν την ικανότητα παλαιστινιακών μαχητικών οργανώσεων να εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ παρά τους περισσότερους από 13 μήνες εναέριας και χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ που έχει ισοπεδώσει ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα, εκτοπίζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των 2,3 εκατομμυρίων πληθυσμού, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδους Παλαιστινίους, κυρίως αμάχους και παιδιά.

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές σε όλο τον θύλακα.

Πηγή: skai.gr

