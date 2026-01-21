Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη. «Κοιτάξτε, πρέπει να τον συναντήσουμε την Πέμπτη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του στο CNBC, αναφερόμενος στον Πούτιν. «Αλλά είναι οι Ρώσοι που ζητούν αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική δήλωση εκ μέρους τους», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει ότι ο Πούτιν θα συναντηθεί την Πέμπτη με τον Γουίτκοφ.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία, αλλά ότι δεν είχε καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία.

Αναφορικά με τις προσκλήσεις του Αμερικανού προέδρου σε ηγέτες χωρών για συμμετοχή στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Γουίτκοφ είπε ότι έχουν απαντήσει θετικά «20, ίσως 25 παγκόσμιοι ηγέτες».

Σημείωσε ότι «δεν διαπραγματευόμαστε με το Ιράν, αλλά είχαμε επαφή μαζί τους».

Παράλληλα, δήλωσε και ότι θα υπάρξουν συνομιλίες για το ζήτημα της Γροιλανδίας στο Νταβός.

Εν τω μεταξύ, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας RIA Novosti μετέδωσε την Τρίτη ότι ο Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε «πολύ θετικές» τις συνομιλίες που είχε με τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κιρίλ Ντμίτριεφ στο ελβετικό θέρετρο του Νταβός. «Ήταν πολύ θετικές», φέρεται να δήλωσε ο Γουίτκοφ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ντμίτριεφ στο περιθώριο του Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

