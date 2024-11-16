Φον ντερ Λάιεν: Ο Πούτιν προσπαθεί να εκβιάσει Αυστρία και ΕΕ με φυσικό αέριο

«Για άλλη μια φορά ο Πούτιν χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά την ανακοίνωση της αυστριακής εταιρείας ενέργειας OMV ότι ο ρωσικός ενεργειακός όμιλος Gazprom αναστέλλει από αύριο την παροχή φυσικού αερίου στην Αυστρία.

Όπως σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, «προσπαθεί να εκβιάσει την Αυστρία και την Ευρώπη περικόπτοντας τις προμήθειες φυσικού αερίου. Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό και έτοιμοι για το χειμώνα. Η αποθήκευση φυσικού αερίου σε ολόκληρη την ΕΕ είναι πλήρης».

Τέλος, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι επισήμανε στον Αυστριακό καγκελάριο Καρλ Νεχάμερ ότι «η Ευρώπη είναι ενωμένη υποστηρίζοντας την Αυστρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

