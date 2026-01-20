Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας καλεί τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εισβολή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, κάλεσε τους πολίτες και τις τοπικές αρχές να προετοιμαστούν για πιθανή στρατιωτική εισβολή, παρά το γεγονός ότι το σενάριο θεωρείται απίθανο.

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα δημιουργήσει ειδική ομάδα εργασίας με εκπροσώπους των αρμόδιων τοπικών φορέων για την προετοιμασία των πολιτών σε περίπτωση διαταραχών στην καθημερινή ζωή.

Εξετάζεται η διανομή νέων οδηγιών προς τον πληθυσμό, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη σύσταση για αποθήκευση τροφίμων για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας κάλεσε τους πολίτες και τις αρχές του νησιού να αρχίσουν να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής, παρότι ένα τέτοιο σενάριο παραμένει απίθανο, εν μέσω επαναλαμβανόμενων δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη ελέγχου της περιοχής.

«Δεν είναι πιθανό να υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη στην πρωτεύουσα Νουούκ.

Σύμφωνα με τον Νίλσεν, η κυβέρνηση της Γροιλανδίας θα συγκροτήσει ειδική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των αρμόδιων τοπικών αρχών, με στόχο την προετοιμασία των πολιτών για ενδεχόμενες διαταραχές στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, εξετάζεται η διανομή νέων οδηγιών προς τον πληθυσμό, στις οποίες θα περιλαμβάνεται και η σύσταση για αποθήκευση επαρκών τροφίμων για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι πρέπει χρειάζεται να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία για λόγους ασφάλειας, ενώ νωρίτερα την Τρίτη ανάρτησε εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να τοποθετεί μία αμερικανική σημαία στο νησί. Η Γροιλανδία, με πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκους, αποτελεί μέρος του Βασίλειο της Δανίας, διαθέτει όμως δική της κυβέρνηση που διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των ζητημάτων εσωτερικής διακυβέρνησης, με εξαίρεση την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Τις τελευταίες ημέρες, η Δανία έχει αναπτύξει περισσότερα στρατεύματα στη Γροιλανδία, ενισχύοντας την άμυνα της Αρκτικής.

Η Γροιλανδία βρίσκεται «υπό μεγάλη πίεση» και «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια», δήλωσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονομικών του νησιού και πρώην ηγέτης του, Μούτε Μπ. Έγκεντε.

Σε μια κίνηση για την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής, η Δανία και ακόμη επτά χώρες του ΝΑΤΟ ανέπτυξαν την περασμένη εβδομάδα έναν μικρό αριθμό αξιωματικών στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Arctic Endurance.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της Γροιλανδίας την Τρίτη, η Μικτή Διοίκηση Αρκτικής της Δανίας σχεδιάζει πλέον την επέκταση των στρατιωτικών ασκήσεων, με στόχο να διεξάγονται ενδεχομένως καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει νέους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου σε οκτώ συμμάχους του ΝΑΤΟ που αποστέλλουν στρατιωτικό προσωπικό, κλιμακώνοντας τις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Ευρώπης.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, προειδοποίησε την Τρίτη ότι η Ευρώπη θα αναγκαστεί να απαντήσει εάν οι δασμοί εφαρμοστούν, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

«Αν ξεκινήσει ένας εμπορικός πόλεμος εναντίον μας, τότε προφανώς θα πρέπει να απαντήσουμε. Θα εξαναγκαστούμε να το κάνουμε», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων στο Δανικό Κοινοβούλιο. «Ελπίζω να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ελπίζω να καταφέρουμε να πείσουμε τους Αμερικανούς ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε».



