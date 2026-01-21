Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει προκαλέσει παράκρουση στο διαδίκτυο, εν μέσω ισχυρισμών ότι χόρεψε «ακατάλληλα» με τον γιο της, Μπρούκλιν, ενώ σε ένα tweet του 2024 η σταρ δήλωσε ότι «ποτέ δεν συνάντησε μια πίστα που να μην της αρέσει».

Πριν από δύο ημέρες, ο μεγαλύτερος γιος των Μπέκαμ εξαπέλυσε μια ασυνήθιστη επίθεση στο διαδίκτυο εναντίον των γονιών του, κατηγορώντας τον πατέρα και τη μητέρα του ότι τον «ελέγχουν», προσπαθώντας να «καταστρέψουν» τον γάμο του. Μάλιστα, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του τού έκανε «σαμποτάζ» στον γάμο του και μάλιστα στον πρώτο του χορό με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ.

Όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό όταν η δήλωσή του περιελάμβανε ισχυρισμούς ότι η Βικτόρια «έκλεψε τον πρώτο του χορό» και «χόρεψε πολύ ανάρμοστα πάνω του», κάνοντας το «μωρό» της να νιώσει άβολα και ταπεινωμένο. Και μπροστά στο… δράμα των Μπέκαμ, όπως είναι λογικό, τα social media πήραν φωτιά και με τον δικό τους -υπέροχο- τρόπο έδωσαν τη δική τους απάντηση για το τι μπορεί να σημαίνει «ακατάλληλος» χορός…

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας την πρώτη της ανάρτηση μετά την πολυσυζητημένη δήλωση του γιου της. Η σχεδιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στα Instagram Stories της για να ευχηθεί στην αγαπημένη της φίλη και μέλος των Spice Girls Έμα Μπάντον για τα 50ά της γενέθλια, γράφοντας: «Σ' αγαπώ τόσο πολύ!!». Επίσης, έφερε στο φως ένα μικρό βίντεο από το κλιπ του «Say You'll Be There», όπου η Έμα χορεύει μαζί με τις Spice Girls, με τη λεζάντα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, φιλιά».

Αν και η Βικτόρια δεν έχει σχολιάσει ακόμη επίσημα τη δήλωση του γιου της, πηγές ανέφεραν στην «Daily Mail» ότι είναι «συντετριμμένη», καθώς η ίδια δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα σε αυτή τη δύσκολη οικογενειακή κρίση. Από την πλευρά του, ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο οποίος βρίσκεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, Ντέιβιντ Μπέκαμ, απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση στους δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

