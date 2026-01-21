Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στην Ευρυτανία και την ευρύτερη περιοχή. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε trailer

Το καλοκαίρι, αλλά κι όταν αρχίζουν οι πρώτες βροχές, πολλοί οδηγοί ρισκάρουν να περάσουν με τα οχήματά τους μέσα από τον ποταμό Μέγδοβα για να φθάσουν σε ελάχιστη ώρα σε πόλεις και χωριά της Θεσσαλίας. Τον λένε "παραμεγδόβιο" δρόμο, στην πραγματικότητα όμως δεν υφίσταται. Πριν από δύο αιώνες, ήταν όνειρο του Χαρίλαου Τρικούπη να δημιουργηθεί ο δρόμος αυτός με μια ασφαλτόστρωση λίγων χιλιομέτρων και μια γέφυρα, που μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Ανατρέχοντας στα ιστορικά αρχεία των εφημερίδων πριν από 40 χρόνια, βρίσκουμε τη συζήτηση στη Βουλή για το ίδιο θέμα, αλλά και μέχρι σήμερα ακόμη το συζητάμε…

Στα Άγραφα, τα αγροτικά ιατρεία παραμένουν υποστελεχωμένα ή κλειστά, ενώ οι μόνιμοι γιατροί είναι ελάχιστοι και αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες. Για μια απλή εξέταση ή μια επείγουσα κατάσταση, οι κάτοικοι αναγκάζονται να διανύσουν δεκάδες χιλιόμετρα σε δύσβατους δρόμους, συχνά με αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η Δάφνη είναι ένα από τα πανέμορφα χωριά της Ευρυτανίας, που δυστυχώς μετρά λιγότερους από 100 κατοίκους. Μόλις οι 10 είναι κάτω των 50 ετών. Το νηπιαγωγείο άνοιξε φέτος, μετά από 10 χρόνια, για μία και μοναδική μαθήτρια, το ένα από τα τρία παιδιά μίας δασκάλας που ήρθε να εργαστεί εδώ.

«ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.40, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.