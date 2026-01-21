Σε μια κίνηση με μεγάλες προεκτάσεις, οι τουρκικές ρυθμιστικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της Temu —της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου που ανήκει στον κινεζικό κολοσσό PDD Holdings— νωρίς το πρωί της Τετάρτης.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκε ψηφιακός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων φορητών υπολογιστών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Αν και το τουρκικό Υπουργείο Εμπορίου δεν έχει ακόμη αναλύσει πλήρως τις κατηγορίες, η ενέργεια αυτή ακολουθεί μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της εταιρείας λιανικής και των τουρκικών εμπορικών αρχών.

Στα τέλη του 2025, η Ένωση Βιομηχανίας Υποδημάτων Τουρκίας (TASD) κατέθεσε στοιχεία στην κυβέρνηση, ισχυριζόμενη ότι ένα υψηλό ποσοστό προϊόντων (κυρίως υποδημάτων) που εισάγονται μέσω της Temu περιείχαν καρκινογόνα υλικά και άλλες απαγορευμένες ουσίες.

Παράλληλα, η Τουρκία μείωσε πρόσφατα το όριο αφορολόγητων εισαγωγών για διεθνή πακέτα, αυξάνοντας τους φόρους σε αγαθά από χώρες εκτός Ε.Ε. (όπως η Κίνα) έως και στο 60%, με σκοπό την προστασία των εγχώριων παραγωγών.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει την Temu ότι πρέπει να λειτουργεί μέσω τοπικού οικονομικού φορέα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ασφάλειας (TAREKS). Η επιδρομή ενδέχεται να συνδέεται με έρευνες για το αν το γραφείο στην Κωνσταντινούπολη τηρούσε αυτές τις νομικές υποχρεώσεις.

Εκπρόσωπος της Temu επιβεβαίωσε την έφοδο στο πρακτορείο Reuters, δηλώνοντας: «Θα συνεργαστούμε πλήρως με τις τουρκικές αρχές. Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τους νόμους και τους κανονισμούς των αγορών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε».

