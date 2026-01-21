Με αφορμή τις τελευταίες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν και την αιματηρή καταστολή τους από τις κυβερνητικές δυνάμεις, η χήρα του τελευταίου, έκπτωτου σάχη του Ιράν, Φαράχ Παχλαβί (Farah Pahlavi), σε αποκλειστική της συνέντευξη στο AFP, δηλώνει την υποστήριξή της στους διαδηλωτές και την «ανάγκη και επιθυμία» της να επσιτρέψει στην πατρίδα της, μετά από 47 χρόνια εξορίας.

Η 87χρονη σήμερα πρώην αυτοκράτειρα του Ιράν, εγκατέλειψε τη χώρα με τον σύζυγό της, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, τον Ιανουάριο του 1979 κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης που έφερε τον αγιατολάχ Χομεϊνί στην εξουσία.

Φωτ. αρχείου: Ο Σάχης του Ιράν Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί και η σύζυγός του, αυτοκράτειρα Φαράχ Παχλεβί, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ασουάν της Αιγύπτου, το 1979

Η ίδια εκτιμά ότι, μετά τις διαδηλώσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «δεν υπάρχει επιστροφή» και δηλώνει πεπεισμένη ότι οι Ιρανοί θα βγουν νικητές από αυτή την «άνιση αντιπαράθεση».

Ντυμένη με σκούρα ρούχα, καθισμένη μπροστά από τη σημαία του προηγούμενου καθεστώτος, στο διαμέρισμά της στο Παρίσι , η 87χρονη Φαράχ Παχλαιβί τονίζει επίσης ότι η «επιθυμία» και η «ανάγκη» της σήμερα είναι να επιστρέψει στο Ιράν.

«Αλλά αυτό που έχει πραγματικά σημασία, δεν είναι η δική μου μοίρα! Είναι η νεολαία και όλος ο ιρανικός λαός να είναι επιτέλους ελεύθεροι και να απαλλαγούν από αυτό το εγκληματικό, οπισθοδρομικό και σκοταδιστικό καθεστώς», δηλώνει με γραπτή συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Εχω απορρίψει πολλά αιτήματα από τον Τύπο τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά είναι καθήκον μου να στείλω ένα μήνυμα, όχι μόνο για την υποστήριξη των συμπατριωτών μου, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, ο οποίος πρέπει να τους βοηθήσει», προσθέτει η 87χρονη Φαράχ Παχλαβί σε άψογα γαλλικά.

Μία καλλονή τους διεθνούς τζετ σετ

Η Φαράχ Παχλαβί γεννήθηκε σε μια ευημερούσα οικογένεια του Ιράν και γνωρίστηκε με τον Σάχη ενώ σπούδαζε αρχιτεκτονική στο Παρίσι, στην Πρεσβεία του Ιράν.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1959. Βασίλισσα στα 21 της, στέφθηκε αυτοκράτειρα (Σαχμπανού) στα 29 της χρόνια από τον σύζυγό της.

Η στέψη της αυτοκράτειρας Φαράχ του Ιράν - Πηγή φωτογραφίας @farahpahlavi.org

Ο Σάχης από τους δυο πρώτους του γάμους δεν είχε αποκτήσει ακόμα έναν γιο, απαραίτητο για τη διαδοχή, οπότε υπήρξε μεγάλη χαρά με τη γέννηση του Πρίγκιπα Ρεζά Παχλαβί.

Η Φαράχ έπειτα είχε την ελευθερία να επιδιώκει ενδιαφέροντα εκτός των οικιακών καθηκόντων, αν και δεν της επιτράπηκε πολιτικός ρόλος.

Κοσμούσε συχνά τα εξώφυλλα διεθνών περιοδικών και - για 20 χρόνια - έζησε μια πολυτελή ζωή, τις δεκαετίες 1960 και 1970.

Εργάστηκε για πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις και ίδρυσε το πρώτο πανεπιστήμιο αμερικανικού τύπου του Ιράν, επιτρέποντας σε περισσότερες γυναίκες να γίνουν φοιτήτριες. Διευκόλυνε επίσης την αγορά ιρανικών αρχαιοτήτων από μουσεία στο εξωτερικό.

Η εξορία

Η ζωή της άλλαξε για πάντα στις 16 Ιανουαρίου 1979. Εκδιωχθείσα από τον θρόνο από την Ισλαμική Επανάσταση μαζί με τον σύζυγό της, τον μονάρχη στην κεφαλή ενός κράτους που θεωρούνταν καταπιεστικό, ζει έκτοτε στην εξορία, μοιράζοντας τον χρόνο της κυρίως μεταξύ Παρισιού και Ηνωμένων Πολιτειών, όπου διαμένει και ο μεγαλύτερος γιος της, ο Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να ηγηθεί μιας δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα του.

