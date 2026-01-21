Ο γαλακτοκομικός κολοσσός Lactalis ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά στην ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας «Picot» στη Γαλλία λόγω της «πιθανής παρουσίας» της τοξίνης κερεουλίδης που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς.

Η ανάκληση αυτή αποφασίστηκε μετά την προειδοποίηση που εξέδωσε «η γαλλική επαγγελματική ένωση για τη βρεφική διατροφή», εξήγησε η Lactalis.

Η Lactalis διευκρίνισε στο AFP ότι από την ανάκληση επηρεάζονται 18 χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική, καθώς και η Ισπανία, όμως δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες.

Τον Δεκέμβριο του 2017, η γαλλική Lactalis είχε προχωρήσει σε παγκόσμια ανάκληση εκατομμυρίων προϊόντων βρεφικού γάλακτος, λόγω φόβων για μόλυνση από βακτήρια σαλμονέλας. Τότε, η ανάκληση αφορούσε και την Ελλάδα.

Αν και οι πρώτες αναλύσεις «έδωσαν αποτελέσματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές», οι συμπληρωματικές αναλύσεις «που πραγματοποιήθηκαν στο επανασυσταθέν προϊόν (δηλαδή στο παρασκευασμένο γάλα στο μπιμπερό)» αποκάλυψαν την παρουσία κερεουλίδης, γεγονός που οδήγησε τη Lactalis, να προχωρήσει σε αυτήν την ανάκληση «για προληπτικούς λόγους», πρόσθεσε η εταιρία.

«Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους γονείς μικρών παιδιών», σημείωσε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «οι γαλλικές αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής καμία καταγγελία ή αναφορά που σχετίζεται με την κατανάλωση αυτών των προϊόντων».

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει σε όλο τον κόσμο και άλλες ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος για το ενδεχόμενο παρουσίας κερεουλίδης.

Η Υπηρεσία Τροφίμων της Σιγκαπούρης (Singapore Food Agency, SFA) ανακοίνωσε στις 17 Ιανουαρίου την ανάκληση του βρεφικού γάλακτος «Dumex», μιας μάρκας βρεφικής διατροφής που εξαγοράστηκε το 2022 από τη «Danone».

Εξάλλου στις αρχές Ιανουαρίου αρκετές θυγατρικές της «Nestlé» στην Ευρώπη – κυρίως στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Γαλλία-- είχαν ανακοινώσει «την εθελοντική ανάκληση ορισμένων παρτίδων προϊόντων», που κυκλοφορούν με διαφορετική εμπορική ονομασία σε κάθε χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.