Ρωσία: Καλεί τους πολίτες να φύγουν από την Αμπχαζία - Δείτε βίντεο

Να φύγουν συμβούλευσε τους πολίτες της Αμπχαζίας η Ρωσία δηλώνοντας ότι ανησυχεί για τα γεγονότα που εξελίσσονται εκεί.

«Η Ρωσία παρακολουθεί με ανησυχία τα γεγονότα στη γειτονική φιλική Αμπχαζία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Έχει αναπτυχθεί μια κατάσταση κρίσης στη δημοκρατία».

In Sukhumi, protesters opposing the ratification of an investment agreement with Russia stormed the parliament building of Abkhazia and took control of the entire government complex, including the office of the president of the unrecognized republic.



Photo shows the name plaque… pic.twitter.com/mDj02yROVK — ASTRA (@ASTRA_PRESS) November 15, 2024

Το υπουργείο είπε ότι οι Ρώσοι πολίτες θα πρέπει να "αποφύγουν τα ταξίδια στην Αμπχαζία" και όσοι βρίσκονται ήδη εκεί θα πρέπει να φύγουν.

Υπενθυμίζεται ότι συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν κατά οικονομικής συμφωνίας με τη Μόσχα, κοντά στο κοινοβούλιο της Αμπχαζίας, φιλορωσικής αυτονομιστικής περιοχής της Γεωργίας, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.