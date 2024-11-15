Λογαριασμός
Ρωσία: Καλεί τους πολίτες να φύγουν από την Αμπχαζία - Δείτε βίντεο

«Η Ρωσία παρακολουθεί με ανησυχία τα γεγονότα στη γειτονική φιλική Αμπχαζία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα

Να φύγουν συμβούλευσε τους πολίτες της Αμπχαζίας η Ρωσία δηλώνοντας ότι ανησυχεί για τα γεγονότα που εξελίσσονται εκεί.

«Η Ρωσία παρακολουθεί με ανησυχία τα γεγονότα στη γειτονική φιλική Αμπχαζία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Έχει αναπτυχθεί μια κατάσταση κρίσης στη δημοκρατία».

Το υπουργείο είπε ότι οι Ρώσοι πολίτες θα πρέπει να "αποφύγουν τα ταξίδια στην Αμπχαζία" και όσοι βρίσκονται ήδη εκεί θα πρέπει να φύγουν.

Υπενθυμίζεται ότι συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν κατά οικονομικής συμφωνίας με τη Μόσχα, κοντά στο κοινοβούλιο της Αμπχαζίας, φιλορωσικής αυτονομιστικής περιοχής της Γεωργίας, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

