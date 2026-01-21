Κορυφώνεται η ένταση για τη Γροιλανδία καθώς ο Τραμπ οδεύει στο Νταβός - Όλες οι εξελίξεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνεται προς το Νταβός για να συναντήσει διεθνείς ηγέτες, αφού δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει «πολλές συναντήσεις προγραμματισμένες για τη Γροιλανδία».

Το ταξίδι του Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ καθυστέρησε, αφού το Air Force One αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω ενός «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να φτάνει στο Νταβός με τους «νέους κανόνες» που θέλει να επιβάλει στον κόσμο, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας είναι έτοιμο να αντιδράσει.

Ο Τραμπ απειλεί να επιβάλει δασμούς 10% σε «όλα τα προϊόντα» που εισάγονται από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, εάν αντιταχθούν στην πρότασή του για την εξαγορά της Γροιλανδίας.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο αργά το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ ρωτήθηκε πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, και απάντησε: «Θα το μάθετε».

