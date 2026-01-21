Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Πάτησε… σε χιονισμένο τοπίο στην Βουδαπέστη των -4 βαθμών

Η αποστολή του paopantou.gr με τον Παναθηναϊκό έγινε σε λευκό Τέμπο. Από τη βροχή της Αθήνας το τριφύλλι βρέθηκε στους -4 βαθμούς της χιονισμένης Βουδαπέστης

Παναθηναϊκός

O Παναθηναϊκός πάτησε στη Βουδαπέστη. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Βουδαπέστη, όπου την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φερεντσβάρος.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και αποτελεί κομβικό ματς για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς κάθε λεπτό μπορεί να καθορίσει την ευρωπαϊκή συνέχεια του «τριφυλλιού».

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Φερεντσβάρος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark