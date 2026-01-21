Παναθηναϊκός: Πάτησε… σε χιονισμένο τοπίο στην Βουδαπέστη των -4 βαθμών

O Παναθηναϊκός πάτησε στη Βουδαπέστη. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ένα κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Βουδαπέστη, όπου την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φερεντσβάρος.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας) και αποτελεί κομβικό ματς για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς κάθε λεπτό μπορεί να καθορίσει την ευρωπαϊκή συνέχεια του «τριφυλλιού».

