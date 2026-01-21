Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δούκας: Περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής στην Αθήνα

«Είμαστε σε επιφυλακή. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων ενώ καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους 

Κακοκαιρία

«Δύσκολες καιρικές συνθήκες, περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00. Είμαστε σε επιφυλακή. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και τονίζει πως όλες οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι της Αττικής έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης.  

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρης Δούκας Αθήνα κακοκαιρία Βροχές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark