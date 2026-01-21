Δούκας: Περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής στην Αθήνα

«Δύσκολες καιρικές συνθήκες, περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00. Είμαστε σε επιφυλακή. Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595», ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και τονίζει πως όλες οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.

Δύσκολες καιρικές συνθήκες σήμερα, περιμένουμε δύο μεγάλα κύματα βροχής, ένα το μεσημέρι και ένα στις 20:00.



Είμαστε σε επιφυλακή.



Ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να καλέστε το 1595. pic.twitter.com/thWljTNKYd — Haris Doukas (@h_doukas) January 21, 2026

Νωρίτερα, οι κάτοικοι της Αττικής έλαβαν και μήνυμα από το 112 για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από το μεσημέρι έως και το βράδυ της Τετάρτης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια #Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.