Ιράκ: Επίθεση με drones σε κοινή αμερικανοϊρακινή περίπολο κι αεροπορικές βάσεις

Μία βόμβα εξερράγη σε δρόμο κοντά στη Μοσούλη, τη στιγμή που περνούσε από το σημείο μια κοινή περίπολος των αμερικανικών δυνάμεων και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Ιράκ, ανέφεραν δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε ένα όχημα, αλλά δεν τραυματίστηκε κανείς.

Σχεδόν ταυτόχρονα, έγινε γνωστό ότι σημειώθηκαν δύο επιθέσεις με οπλισμένα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο αεροπορικών βάσεων στις οποίες σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις: η μία ήταν στη βάση Χαρίρ του βόρειου Ιράκ και η άλλη στην Αΐν Αλ Άσαντ, στο κεντρικό Ιράκ.

Και στις δύο περιπτώσεις τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από τα αντιαεροπορικά συστήματα, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, σύμφωνα με πηγές του ιρακινού στρατού.

Οι εκπρόσωποι της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη και της υπό αμερικανική διοίκηση διεθνούς δύναμης που σταθμεύει στο Ιράκ δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε ένα αίτημα να σχολιάσουν τις αναφορές αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

