Αμερικανική βοήθεια στο Ισραήλ και στην Ουκρανία: Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ θα ψηφίσει εντός της εβδομάδας επί χωριστών νομοσχεδίων

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ θα διεξαχθούν εντός της εβδομάδας ψηφοφορίες επί τεσσάρων χωριστών νομοσχεδίων για τη χορήγηση αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, έπειτα από μήνες διαφωνιών και αντεγκλήσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και των Ρεπουμπλικάνων αντιπάλων του, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος του σώματος αυτού του Κογκρέσου.

Το ζήτημα προσέλαβε πολύ πιο επείγοντα χαρακτήρα μετά την επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό αυτόν τον μήνα.

«Αυτή την εβδομάδα, θα εξετάσουμε χωριστά σχέδια νόμου», συμπεριλαμβανομένων κειμένων που θα επιτρέψουν να «χρηματοδοτήσουμε τον ισραηλινό σύμμαχό μας» και επίσης να «υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον πόλεμό της για την απόκρουση της ρωσικής επίθεσης», δήλωσε ο «speaker» Μάικ Τζόνσον.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων διευκρίνισε πως τα ποσά που θα προβλέπουν τα νομοσχέδια θα είναι χονδρικά ίσα με αυτά που συμπεριλαμβάνονταν σε ενιαίο νομοσχέδιο που ενέκρινε η Γερουσία πριν από δύο μήνες και πλέον, ωστόσο θα υπάρχουν κάποιες διαφορές, όπως το ότι μέρος της βοήθειας θα διατεθεί με μορφή δανείων.

Τα σχέδια νόμου θα προβλέπουν επίσης τη χορήγηση βοήθειας στην Ταϊβάν και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, καθώς χρηματοδότηση για άλλες αμερικανικές προτεραιότητες εθνικής ασφαλείας. «Γνωρίζουμε πως ο κόσμος παρακολουθεί για να δει πώς θα αντιδράσουμε», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος, εξηγώντας πως η διεθνής κοινότητα περιμένει να δει «αν θα σταθούμε στο πλευρό των συμμάχων μας και θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας σε όλη την υφήλιο. Και θα το κάνουμε».

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο από τη Γερουσία προέβλεπε χρηματοδότηση 60 δισεκ. δολαρίων για την Ουκρανία, 14 δισεκ. δολαρίων για το Ισραήλ, δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της Ταϊβάν και συμμάχων στην Ασία που αντιμετωπίζουν διεκδικήσεις της Κίνας, καθώς και για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πάντα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Τζόνσον, οι ψηφοφορίες πιθανόν θα διεξαχθούν το βράδυ της Παρασκευής (σ.σ. τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ώρα Ελλάδας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

