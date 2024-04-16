Γκουτέρες για Σουδάν: Ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»

Οι επιθέσεις εναντίον αμάχων αδιακρίτως στο Σουδάν πιθανόν αποτελούν «εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», εκτίμησε χθες Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, την ημέρα που συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις δυνάμεις δυο αντίπαλων στρατηγών.

«Πρόκειται για κάτι περισσότερο από πόλεμο ανάμεσα σε δυο αντίπαλα μέρη. Αυτός είναι πόλεμος εναντίον του σουδανικού λαού», με χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια πρόσφυγες κι εσωτερικά εκτοπισμένους και 18 εκατομμύρια ανθρώπους να υφίστανται σοβαρό υποσιτισμό, υπογράμμισε ο Αντόνιο Γκουτέρες στον Τύπο.

«Είναι επίσης πόλεμος εναντίον των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Οι επιθέσεις αδιακρίτως οι οποίες σκοτώνουν, τραυματίζουν και τρομοκρατούν αμάχους μπορεί να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», επέμεινε, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τις επιθέσεις εναντίον οχηματοπομπών που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και τις σεξουαλικές επιθέσεις με θύματα γυναίκες και κορίτσια.

Ακόμη, εξέφρασε ξανά την ανησυχία του, κάτι που είχε ήδη κάνει το Σάββατο, για την επαπειλούμενη άμεσα επίθεση στην πόλη Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, κόμβο καίριας σημασίας για τις υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, η σεξουαλική και εθνοφυλετική βία και η πολιτική καμμένης γης έγιναν ξανά ο κανόνας στο αχανές Νταρφούρ, στο δυτικό τμήμα του Σουδάν.

Εκεί μαινόταν επί χρόνια φονικός εμφύλιος πόλεμος, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, που ξέσπασε το 2003.

«Το σαββατοκύριακο, παραστρατιωτικοί προσκείμενοι στις ΔΤΥ επιτέθηκαν και πυρπόλησαν χωριά ανατολικά της πόλης, προκαλώντας νέους μαζικούς εκτοπισμούς και ανησυχία για την κατάληψη της Ελ Φάσερ» και «οι μάχες συνεχίζονται σήμερα», τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ελ Φάσερ θα ήταν καταστροφική για τους αμάχους και θα μπορούσε να πυροδοτήσει γενικευμένη διαφυλετική σύρραξη σε όλο το Νταρφούρ», προειδοποίησε.

Και επιπλέον «θα διέκοπτε τις επιχειρήσεις» για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε «μια περιοχή που βρίσκεται ήδη στο χείλος του λιμού», πρόσθεσε.

Η Ελ Φάσερ είναι η μοναδική πρωτεύουσα των συνολικά πέντε πολιτειών του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει στα χέρια των ΔΤΥ. Ως τώρα, είχε μείνει συγκριτικά αλώβητη από τον πόλεμο που μαίνεται στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.