Φανερά ενοχλημένος με ερώτηση εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα για την υπόθεση Φρέντη Μπελέρη, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

«Η Αλβανία δεν είναι Σιβηρία», απάντησε ο Έντι Ράμα στον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Σάκη Ιωαννίδη.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε σχετικά με την υπόθεση του Μπελέρη, ότι είναι «ζήτημα της δικαιοσύνης σε μια κυρίαρχη χώρα». Ο Αλβανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ΕΕ έχει επαινέσει τη χώρα του για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και πρόσθεσε ότι «κανείς στην Αλβανία δεν είναι υπεράνω του νόμου, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι πολιτικός ή απλός πολίτης, είτε είναι Αλβανός ή Έλληνας υπήκοος». Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας τόνισε ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα δώσει στο τέλος την απάντηση, η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Σημείωσε, ότι δεν θα πρέπει να μεταφέρεται το «βαλκανικό τραύμα» στις Βρυξέλλες.

«Μάθετε να σέβεστε τη δικαιοσύνη στη χώρα σας και σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού ημισφαιρίου» δήλωσε δε, ο Ράμα.

Ο διάλογος Ράμα - Ιωαννίδη

«Ιωαννίδης:[..] Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ένα χρηματοδοτικό μέσο. Είναι θεσμικό όργανο και ανέφεραν κάτι τέτοιο και οι δύο πρωθυπουργοί. Θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα που σχετίζεται με αυτό και έχει να κάνει με τον δήμαρχο Χειμάρρας κ. Μπελέρη.



Ο κ. Μπελέρης συνελήφθη 2 μέρες πριν τις εκλογές στην Αλβανία, κατηγορήθηκε για διαφθορά έναντι 360 ευρώ και φυλακίστηκε για 160 ημέρες και δεν του δόθηκε να ορκιστεί ως δήμαρχος Χειμάρρας. Δεν θα σχολιάσω τις αποφάσεις αυτής της χώρας, αλλά ένας βασικός μάρτυρας παραδέχτηκε ότι δωροδοκήθηκε. Αν αυτό είχε συμβεί σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές οι κατηγορίες θα είχαν απορριφθεί μέχρι τώρα και δεν θα κρατούνταν κάποιος για 9 μήνες στη φυλακή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ωστόσο, η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών στην Αλβανία, οι μειονοτικές οργανώσεις και η αντιπολίτευση στην Αλβανία, καταδίκασαν αυτή την παραβίαση της σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται να ορκιστεί και είναι εκλεγμένος δήμαρχος, μιλάω για λαϊκή κυριαρχία



Έντι Ράμα: Είμαι υποχρεωμένος να αντιδράσω στην παρέμβαση του Έλληνα συναδέλφου μου, ο οποίος έκανε την Αλβανία να μοιάζει σαν να είναι Σιβηρία και ότι κάποιος κρατείται όμηρος από ένα σκληρό και αιματηρό καθεστώς μόνο και μόνο επειδή είναι Έλληνας πολίτης. Αυτό θα πρέπει να είναι ένας λόγος για να ειδοποιήσουμε τον κόσμο ότι η Αλβανία δεν είναι Αλβανία, αλλά Σιβηρία.



Πρέπει να απαντήσω πολύ απλά. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του θέματος είναι τελείως παραληρηματικός, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αν υπήρχε λίγη αλήθεια σε όλη αυτή την έκρηξη, πιστεύετε ότι αυτή η πόλη (Βρυξέλλες) θα είχε σωπάσει και δεν θα έλεγε τίποτα; Δεν θα υπήρχε ούτε μια λέξη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ούτε από τα άλλα κράτη μέλη;



Αυτό ακριβώς είναι ένα ζήτημα δικαιοσύνης σε μια κυρίαρχη χώρα όπου η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη ήταν η πιο επαινετική μεταρρύθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου πρόσφατα κανείς στην Αλβανία δεν είναι υπεράνω του νόμου, είτε είναι πλούσιος είτε φτωχός, είτε είναι πολιτικός ή ένας απλός πολίτης, είτε Αλβανός είτε Έλληνας, και δεν υπάρχει λόγος να φέρουμε όλο αυτό το βαλκανικό δράμα και το τραύμα στις Βρυξέλλες γιατί ακούγεται πολύ, πολύ μακριά από αυτό που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που είναι.



Πρέπει να εγγυηθώ στον Έλληνα συνάδελφό μου και σε κάθε ομοϊδεάτη Έλληνα ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι απλώς θέμα δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη θα δώσει την απάντηση, τελικά. Μάθετε να σέβεστε τη δικαιοσύνη στη χώρα σας και σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού ημισφαιρίου.



Ευχαριστώ πολύ».

ΑΜΠΕ - himara.gr

