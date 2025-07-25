Γουίτκοφ: «Αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τη Γάζα» - «Έκτακτη συνεδρίαση» της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας

Ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έκανε λόγο χθες Πέμπτη περί αποτυχίας των έμμεσων διαπραγματεύσεων στη Ντόχα με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αποδίδοντάς τη στην έλλειψη καλής πίστης από πλευράς της Χαμάς, σε πόλεμο με το κράτος του Ισραήλ για σχεδόν 22 μήνες.

Καθώς η διεθνής πίεση εντείνεται για να τερματιστούν ο πόλεμος και τα δεινά των δύο και πλέον εκατομμυρίων παλαιστινίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε χθες πως η Γαλλία θα προχωρήσει στην αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση στο Ισραήλ.

Παράλληλα, «έκτακτη συνεδρίαση» της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπεται να γίνει σήμερα, σημείωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, επαναβεβαιώνοντας το «αναφαίρετο δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού» να αποκτήσει ανεξάρτητο κράτος.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε την ανάκληση για διαβουλεύσεις της ομάδας των διαπραγματευτών του που συμμετέχει στις έμμεσες συνομιλίες με τη Χαμάς στο Κατάρ. «Ενεργούμε για να εξασφαλίσουμε νέα συμφωνία ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροί μας», διαβεβαίωσε παρ’ όλ’ αυτά ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο κ. Γουίτκοφ ανακοίνωσε επίσης την ανάκληση της αμερικανικής αντιπροσωπείας «για διαβουλεύσεις μετά την τελευταία απάντηση της Χαμάς, που δείχνει καθαρά έλλειψη βούλησης για να καταλήξουμε σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

Συμπλήρωσε πως οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους θα «εξετάσουν πλέον άλλες επιλογές για να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους» και «να δημιουργηθεί πιο σταθερό περιβάλλον για τον πληθυσμό της Γάζας», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος όσον αφορά τις «επιλογές» αυτές.

Η Χαμάς αντέδρασε εκφράζοντας «έκπληξη» για τις θέσεις του κ. Γουίτκοφ και εκφράζοντας την «προθυμία» της να συνεχίσει τις έμμεσες διαπραγματεύσεις κατά τρόπο που θα επιτρέψει «να αρθούν τα εμπόδια» και να υπάρξει «μόνιμη κατάπαυση του πυρός».

Οι όμηροι είχαν απαχθεί κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου.

Όπως και ο αμερικανός απεσταλμένος, ο κ. Νετανιάχου δικαιολόγησε την ανάκληση της ισραηλινής αντιπροσωπείας επικαλούμενος την απάντηση της Χαμάς.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε ότι επέδωσε στους μεσολαβητές την απάντησή του όσον αφορά την πρόταση για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών και απελευθέρωσης δέκα ισραηλινών ομήρων στη ζωή με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση απροσδιόριστου αριθμού παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές αρχές.

«Ενεργούμε για να εξασφαλίσουμε νέα συμφωνία ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροί μας. Αλλά αν η Χαμάς θεωρεί πως η πρόθεσή μας να καταλήξουμε (σε συμφωνία) αδυναμία, αν τη βλέπει ως ευκαιρία να μας επιβάλει όρους παράδοσης που θα έθεταν σε κίνδυνο το κράτος του Ισραήλ, απατάται», είπε χθες ο κ. Νετανιάχου.

Στο μεταξύ οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, όπου χθες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στον θύλακο.

Στο Ισραήλ, το Φόρουμ των Οικογενειών, η κυριότερη συλλογικότητα εκπροσώπησης των συγγενών ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» του, θυμίζοντας πως «κάθε ημέρα που περνάει μειώνει τις πιθανότητες να σωθούν».

Σύμφωνα με παλαιστινιακή πηγή, η απάντηση της Χαμάς περιείχε προτεινόμενες τροποποιήσεις των τμημάτων της συμφωνίας που αφορούν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, τους χάρτες ζωνών από όπου θα αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα και τις εγγυήσεις για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ αρνείται να δώσει εγγυήσεις για τον μόνιμο χαρακτήρα της κατάπαυσης του πυρός.

Στις αρχές Μαρτίου, το Ισραήλ επέβαλε απόλυτο αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο χαλάρωσε αλλά μόνο εν μέρει στα τέλη Μαΐου, γεγονός που είχε αποτέλεσμα σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, φαρμάκων, καυσίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στον θύλακο.

Ο Γιούσεφ Χασίνα, δημοσιογράφος και παραγωγός βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου που ζει στην πόλη της Γάζας, τονίζει πως «είναι εξαιρετικά δύσκολο» να βρει τροφή και νερό για τον ίδιο και την οικογένειά του.

«Τα παιδιά πέφτουν κάτω καθώς περπατούν εξαιτίας της έλλειψης τροφής», πρόσθεσε εικονολήπτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, η Σάλμα αλ Καντούμι, αναφερόμενη σε τρία ανίψια της, από 4 ως 12 ετών.

Τρία μεγάλα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων –το AFP, το AP και το Reuters– καθώς και το BBC κάλεσαν χθες το Ισραήλ να επιτρέψει «την είσοδο και την έξοδο δημοσιογράφων» στη Γάζα, τονίζοντας πως «ανησυχούν βαθιά πως πλέον η πείνα απειλεί την επιβίωση» συνεργατών τους στον θύλακο.

Κατά τον γενικό διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τον Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, «μεγάλο ποσοστό» του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας «πεθαίνει από πείνα».

«Δεν υπάρχει λιμός προκαλούμενος από το Ισραήλ», αντέταξε η ισραηλινή κυβέρνηση, κατηγορώντας τη Χαμάς πως εμποδίζει τη διανομή βοήθειας και τη λεηλατεί. Το παλαιστινιακό κίνημα απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές.

Χθες Πέμπτη οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν πως έγινε εκφόρτωση βοήθειας από 70 φορτηγά την προηγουμένη σε σημεία διέλευσης και ότι τα φορτία 150 και πλέον έχουν παραληφθεί «από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς στη Γάζα».

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν ωστόσο ότι οι άδειες που δίνονται από τις αρχές του Ισραήλ είναι περιορισμένες και δεν έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο, ενώ ο συντονισμός για να γίνονται παραδόσεις από φορτηγά αποτελεί μείζονα πρόκληση εν μέσω του πολέμου.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς και στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 59.587 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

