Μία εσωτερική έκθεση της USAID, της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ που έχει βάλει στόχο να διαλύσει ο Ντόναλντ Τραμπ, καταρρίπτει όλους τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι η Χαμάς «κλέβει» την αμερικανική ανθρωπιστική βοήθεια που μπαίνει στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτοί οι ισχυρισμοί προβλήθηκαν ως κύρια αιτιολόγηση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για την υποστήριξη μιας νέας ένοπλης ιδιωτικής επιχείρησης διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα τον Μάιο του 2025, το αμφιλεγόμενο Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα, για το οποίο ο ΟΗΕ και πάνω από 170 ΜΚΟ ζητούν τον τερματισμό της λειτουργίας του.

Η έκθεση, η οποία δεν έχει δημοσιευτεί ποτέ ξανά προηγουμένως, κράτησε μήνες και ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου. Τα μέλη της USAID εξέτασαν 156 περιστατικά κλοπής ή απώλειας προμηθειών που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, τα οποία καταγγέλθηκαν στο διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Μαΐου 2023.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι «δεν υπάρχουν αναφορές που να υποστηρίζουν ότι η Χαμάς επωφελήθηκε από προμήθειες που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ», σύμφωνα με τα ευρήματα που ήρθαν στην κατοχή του Reuters.

Η έκθεση της USAID δημοσιοποιείται τη στιγμή που οι τρομερές ελλείψεις τροφίμων επιδεινώνονται στον κατεστραμμένο παλαιστινιακό θύλακα, ο πληθυσμός του οποίου μαστίζεται πλέον από λιμό.

Τα ευρήματα κοινοποιήθηκαν στο γραφείο του γενικού επιθεωρητή της USAID και σε αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών που ασχολούνται με την πολιτική για τη Μέση Ανατολή.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών αμφισβήτησε την έκθεση, λέγοντας ότι υπάρχουν βίντεο που αποδεικνύουν ότι η Χαμάς λεηλατεί προμήθειες ανθρωπιστικής βοήθειας από αποθήκες και φορτηγά, αλλά δεν παρουσίασε ποτέ βίντεο ως αποδείξεις.

Ο αξιωματούχος κατηγόρησε επίσης τις παραδοσιακές ανθρωπιστικές ΜΚΟ ότι συγκαλύπτουν τη «διαφθορά στην παροχή βοήθειας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.