Ζωντανοί νεκροί στη Γάζα καλούν σε βοήθεια: Τους ακούει κανείς;

Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τις αντιπροσωπείες τους από τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, να κατηγορεί τη Χαμάς ότι δείχνει να μην θέλει συμφωνία.

«Ενώ οι μεσολαβητές έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, η Χαμάς δεν φαίνεται να είναι συντονισμένη ή να ενεργεί καλή τη πίστει», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και συμπλήρωσε ότι «τώρα θα εξετάσουμε εναλλακτικές επιλογές για να φέρουμε τους ομήρους πίσω». Χωρίς να περιγράφει ωστόσο ποιες είναι αυτές «οι εναλλακτικές» ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ότι «θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα πιο σταθερό περιβάλλον για τον λαό της Γάζας».

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς βρίσκονται υπό πίεση προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία, τη στιγμή που η Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπη με τον εφιάλτη του λιμού, καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα γίνεται ώρα με την ώρα χειρότερη.

Ένα στα πέντε παιδιά στη Λωρίδα της Γάζας είναι υποσιτισμένο με τα περιστατικά να αυξάνουν κάθε ημέρα που περνά, αναφέρει η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, Unrwa. Μάλιστα ο επικεφαλής της εν λόγω υπηρεσίας προχώρησε κι ένα βήμα παρακάτω και μετέφερε τα όσα του τόνιζε συνάδελφος του ο οποίος έκανε λόγο για «ζωντανούς νεκρούς» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από την πλευρά του το Ισραήλ σταθερά αρνείται για την τραγωδία που εκτυλίσσεται ενώπιον ολόκληρης της παγκόσμιας κοινότητας και κατηγορεί τη Χαμάς.

Μέχρι και σήμερα περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα στη Λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσα σε αυτούς και παιδιά.

Ακόμη και τα ειδησεογραφικά δίκτυα Reuters και Associated Press από κοινού με το βρετανικό δίκτυο BBC και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων απηύθυναν έκκληση για τους λιμοκτονούντες δημοσιογράφους καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει την ελεύθερη πρόσβαση στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα.

«Αυτοί οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι ήταν τα μάτια και τα αυτιά του κόσμου στο πεδίο στη Γάζα. Αντιμετωπίζουν πλέον τις ίδιες δραματικές συνθήκες με τους πληθυσμούς που καλύπτουν», επισημαίνουν χαρακτηριστικά στην κοινή τους δήλωση.

Η πείνα τρυπάει ακόμη και την οθόνη. Σε ό,τι έχει απομείνει από τις παιδιατρικές κλινικές στα νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας θα δει κανείς παιδιά να πεινάνε και βρέφη αποστεωμένα να δίνουν μάχη να κρατηθούν στη ζωή. Κάθε εικόνα είναι και μία γροθιά στο στομάχι. Όσο πιο μικρός είναι κανείς, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μάχη λένε οι γιατροί με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να περιγράφουν με μελανά χρώματα την επόμενη ημέρα. Επαναλαμβάνουν δε πως τα σημεία παροχής βοήθειας είναι πλέον παγίδες θανάτου, αφού μόλις λίγα 24ωρα πριν δεκάδες άμαχοι που περίμεναν τα φορτηγά του ΟΗΕ έπεσαν νεκροί από ισραηλινά πυρά, και καλούν σε άμεση κατάπαυση του πυρός και στην ελεύθερη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η Γαλλία που ήδη λίγες ημέρες πριν επέμενε ότι ο κίνδυνος λιμού είναι αποτέλεσμα του αποκλεισμού του Ισραήλ στη Γάζα έκανε το πρώτο βήμα και σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, τον Σεπτέμβριο θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος με στόχο όπως τόνισε την ειρήνη.

