Η απώλεια του Ozzy Osbourne, του θρυλικού frontman των Black Sabbath, σκόρπισε θλίψη στον μουσικό κόσμο, αλλά περισσότερο απ’ όλους στην κόρη του, Kelly.

Με μια λιτή αλλά σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram, η Kelly μοιράστηκε στίχους από το τραγούδι που είχε τραγουδήσει μαζί του το 2003, το «Changes»: «Νιώθω δυστυχισμένη, είμαι τόσο λυπημένη. Έχασα τον καλύτερο φίλο που είχα ποτέ», έγραφε στο story της στο instagram, που ήταν και η πρώτη της αντίδραση μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Το 2003, ο Ozzy και η Kelly Osbourne ηχογράφησαν το κομμάτι ως ντουέτο, με νέους, αναθεωρημένους στίχους που αντανακλούσαν τη βαθιά σχέση πατέρα-κόρης.

Η διασκευή έγινε Νο. 1 hit στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το δίδυμο έγινε μόλις το δεύτερο πατέρας-κόρη που κατακτά την κορυφή, μετά τους Frank και Nancy Sinatra με το "Somethin' Stupid" το 1967.

Το story της Kelly στο instagram:

Ο θάνατος του Ozzy ανακοινώθηκε από την οικογένειά του σε κοινή δήλωση, η οποία έγραφε: «Με περισσότερη θλίψη από ό,τι μπορούν να εκφράσουν τα λόγια, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο αγαπημένος μας Ozzy Osbourne απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Αν και γνωστός ως "Πρίγκιπας του Σκότους", ο Ozzy ήταν εξίσου αγαπητός ως αφοσιωμένος πατέρας και παππούς. Αφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική ενώ η σχέση του με την Kelly ήταν πάντα στο επίκεντρο των δημόσιων εμφανίσεών τους, μέσα από το reality «The Osbournes».

Πηγή: skai.gr

