Ουκρανία: Ένας νεκρός άνθρωπος σε πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας στο Χάρκοβο

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν χθες Τετάρτη την Τσουχούιβ, κοινότητα κοντά στη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, το Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να υποστεί ζημιές κτίριο δομής εκπαίδευσης, ανέφεραν ο περιφερειάρχης και οι ένοπλες δυνάμεις.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ διευκρίνισε μέσω μέσω Telegram ότι έγιναν δυο πλήγματα στην Τσουχούιβ, νοτιοανατολικά του Χαρκοβου.

Εργαζόμενη σε εγκατάσταση παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας σκοτώθηκε και άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της Χαρκίβ, τα πλήγματα έγιναν με τροποποιημένους πυραύλους συστήματος (σ.σ. αντιαεροπορικής άμυνας) S-300.

Προχθές Τρίτη δυο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν συνοικία της Χαρκίβ τραυματίζοντας 17 ανθρώπους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η πόλη γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιθέσεων. Την περασμένη εβδομάδα χτυπήθηκε ξενοδοχείο της μητρόπολης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διαβεβαιώνει πάγια ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην ουκρανική επικράτεια γίνονται αποκλειστικά εναντίον στρατιωτικών στόχων.

Σύμφωνα με τον κ. Σινεχούμποφ, γυναίκα σκοτώθηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό εναντίον χωριού κοντά στην Κούπιανσκ, ανατολικότερα, επίκεντρο των μαχών στην ίδια περιφέρεια. Δυο παιδιά τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

Στη Χερσώνα (νότια), οι αρχές ανέφεραν ότι άνδρας σκοτώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του σε ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιφέρειας.

Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως στη Χαρκίβ οι δυνάμεις του διεξήγαγαν πλήγμα «ακριβείας» εναντίον κτιρίου στο οποίο στρατωνίζονταν «ξένοι μαχητές», στην πλειονότητά τους Γάλλοι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν κάπου 60 εξ αυτών. Δεν παρουσίασε κάποια απόδειξη για τον ισχυρισμό αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

