Ρωσία: Ο Πούτιν θέλει να μείνει στην εξουσία τουλάχιστον ως το 2030, σύμφωνα με το Reuters

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποφασίσει να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου, μια κίνηση που θα τον διατηρήσει στην εξουσία τουλάχιστον μέχρι το 2030, καθώς ο επικεφαλής του Κρεμλίνου θεωρεί πως πρέπει να κρατήσει το τιμόνι της Ρωσίας στη διάρκεια της πιο επικίνδυνης περιόδου των τελευταίων δεκαετιών, δήλωσαν έξι πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτηθείς για το δημοσίευμα, είπε πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει κάνει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις για το αν θα είναι υποψήφιος για μια νέα θητεία και πως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ότι θα διεξαγάγει προεκλογική εκστρατεία.

"Ο πρόεδρος δεν έχει κάνει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις" για αυτό, είπε ο Πεσκόφ. "Και η εκστρατεία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα", είπε.

Ο Πούτιν, που παρέλαβε την προεδρία από τον Μπόρις Γέλτσιν την τελευταία ημέρα του 1999, έχει ήδη υπηρετήσει ως πρόεδρος για μεγαλύτερο διάστημα από οποιονδήποτε άλλο Ρώσο ηγέτη από την εποχή του Ιωσήφ Στάλιν, ξεπερνώντας ακόμη και τη 18ετή θητεία του Λεονίντ Μπρέζνιεφ.

Ο Πούτιν έγινε 71 ετών στις 7 Οκτωβρίου.

Οι πηγές, που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των θεμάτων που αφορούν την πολιτική του Κρεμλίνου, δήλωσαν πως τα νέα για την απόφαση του Πούτιν αρχίζουν να διαχέονται από τα πάνω και πως οι σύμβουλοί του ετοιμάζονται τώρα για την εκστρατεία και την (επαν)εκλογή του.

Για τον Πούτιν, για τον οποίο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως απολαμβάνει ποσοστά έγκρισης 80% μέσα στη Ρωσία, οι εκλογές είναι μια τυπική διαδικασία εφόσον είναι υποψήφιος: με την υποστήριξη του κράτους, των κρατικών ΜΜΕ και σχεδόν καμία δημόσια διαφωνία στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι βέβαιο ότι θα νικήσει.

"Η απόφαση έχει ληφθεί -- θα είναι υποψήφιος", δήλωσε μία από τις πηγές που έχει γνώση του σχεδιασμού. Ένας προμελετημένος υπαινιγμός για το θέμα αναμένεται να έρθει σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε μία άλλη πηγή, επιβεβαιώνοντας μια αναφορά της εφημερίδας Kommersant την περασμένη εβδομάδα.

Μια άλλη πηγή, που γνωρίζει τις σκέψεις του Κρεμλίνου, επιβεβαίωσε ότι η απόφαση έχει ληφθεί και ότι οι σύμβουλοι του Πούτιν ετοιμάζονται για τη συμμετοχή του στις εκλογές. Άλλες τρεις πηγές δήλωσαν πως η απόφαση έχει ληφθεί: ο Πούτιν θα είναι υποψήφιος.

"Ο κόσμος που βλέπουμε είναι πολύ επικίνδυνος", δήλωσε μία από τις πηγές.

Ξένη διπλωματική πληγή, που ζήτησε επίσης ανωνυμία, δήλωσε πως ο Πούτιν έλαβε την απόφαση πρόσφατα και πως η ανακοίνωση θα γίνει σύντομα.

Ενώ πολλοί ξένοι διπλωμάτες, κατάσκοποι και αξιωματούχοι λένε πως περιμένουν πως ο Πούτιν θα παραμείνει ισόβια στην εξουσία, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια ειδική επιβεβαίωση των σχεδίων του να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου του 2024.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τον Σεπτέμβριο πως, αν ο Πούτιν αποφάσιζε να είναι υποψήφιος, τότε κανείς δεν θα ήταν ικανός να αναμετρηθεί μαζί του.

Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει αναφορές ότι ο Πούτιν δεν είναι καλά στην υγεία του ως παραπληροφόρηση που διαδίδεται από τη Δύση.

Η Ρωσία σε πόλεμο

Ενώ ο Πούτιν μπορεί να μην αντιμετωπίσει πραγματικό ανταγωνισμό στις εκλογές, ο πρώην πράκτορας της KGB αντιμετωπίζει τις πιο σοβαρές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε επικεφαλής του Κρεμλίνου από τότε που ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ πάλευε με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει στη μεγαλύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση από την κρίση των πυραύλων στην Κούβα το 1962. Οι δυτικές κυρώσεις έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο εξωτερικό σοκ στη ρωσική οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες και ο Πούτιν αντιμετώπισε μια αποτυχημένη ανταρσία από τον πιο ισχυρό μισθοφόρο της Ρωσίας, τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, τον Ιούνιο.

Ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε συντριβή του αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε δύο μήνες μετά την ανταρσία.

Η Δύση θεωρεί πως ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και δικτάτορας ο οποίος οδήγησε τη Ρωσία σε μια ιμπεριαλιστικού τύπου αρπαγή εδαφών που εξασθένησε τη Ρωσία και σφυρηλάτησε την ουκρανική εθνική συνείδηση, ενώνοντας παράλληλα τη Δύση και δίνοντας στο ΝΑΤΟ μια αποστολή.

Ο Πούτιν, ωστόσο, παρουσιάζει τον πόλεμο ως τμήμα ενός πολύ ευρύτερου αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες, όπως λέει η ελίτ του Κρεμλίνου, έχουν σκοπό να διαμελίσουν τη Ρωσία, να υφαρπάξουν τους τεράστιους φυσικούς πόρους της και στη συνέχεια να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους με την Κίνα.

"Η Ρωσία αντιμετωπίζει τη συνδυασμένη ισχύ της Δύσης, άρα μια μεγάλη αλλαγή δεν θα είναι σκόπιμη", δήλωσε μία από τις πηγές.

Η ρωσική παραγωγή όπλων έχει εκτοξευθεί. Η Ρωσία προβλέπει πως η οικονομία της των 2,1 τρισ. δολαρίων θα αναπτυχθεί γρηγορότερα φέτος από εκείνην της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιμή του αργού πετρελαίου του Ουραλίων, που αιμοδοτεί τη ρωσική οικονομία, έφθασε τα 81,52 δολάρια το βαρέλι κατά μέσο όρο τον Οκτώβριο.

Για ορισμένους Ρώσους ωστόσο, ο πόλεμος έδειξε τις αδυναμίες της μετασοβιετικής Ρωσίας.

Ο φυλακισμένος πολιτικός της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι λέει πως ο Πούτιν οδήγησε τη Ρωσία σε στρατηγικό αδιέξοδο και την καταστροφή, οικοδομώντας ένα εύθραυστο σύστημα διεφθαρμένων κολάκων το οποίο θα φέρει εν τέλει το χάος παρά τη σταθερότητα.

"Η Ρωσία πηγαίνει προς τα πίσω", δήλωσε στο Reuters τον Ιούλιο ο Όλεγκ Ορλόφ, ένας από τους πιο έγκριτους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. "Αφήσαμε τον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό, αλλά τώρα επιστρέψαμε σε ένα διαφορετικό είδος ολοκληρωτισμού".

Εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί σε λίγο πάνω από 18 μήνες πολέμου, πολύ περισσότεροι από τις επίσημες σοβιετικές απώλειες στη διάρκεια ολόκληρου του πολέμου στο Αφγανιστάν (1979-1989).

Πριν από την ανταρσία του, ο Πριγκόζιν κατέκρινε τους στρατηγούς του Πούτιν για τον πόλεμο και αυτό που χαρακτήριζε αδέξια διεξαγωγή του και προειδοποιούσε πως η Ρωσία θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με μια επανάσταση, εκτός αν η ελίτ σοβαρευόταν.

"Αυτός ο διχασμός μπορεί να καταλήξει όπως το 1917, με μία επανάσταση", είχε πει ο Πριγκόζιν ένα μήνα πριν από την ανταρσία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

