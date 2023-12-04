Ακυρώνονται οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου, αύριο το πρωί

Η διοίκηση του αεροδρομίου του Μονάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ακύρωσε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις αύριο Τρίτη έως και τις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα, (14:00 ώρα Ελλάδας) λόγω καιρικής πρόβλεψης για πτώση χιονόνερου κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Τουλάχιστον 150 αναχωρήσεις και 160 αφίξεις θα επηρεαστούν, τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου.
Οι πτήσεις πρόκειται να επαναληφθούν το απόγευμα, αλλά αναμένονται περιορισμοί στην κυκλοφορία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.