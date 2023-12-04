Ακυρώνονται οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου, αύριο το πρωί

Η διοίκηση του αεροδρομίου του Μονάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ακύρωσε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις αύριο Τρίτη έως και τις 12 το μεσημέρι, τοπική ώρα, (14:00 ώρα Ελλάδας) λόγω καιρικής πρόβλεψης για πτώση χιονόνερου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τουλάχιστον 150 αναχωρήσεις και 160 αφίξεις θα επηρεαστούν, τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου.

Οι πτήσεις πρόκειται να επαναληφθούν το απόγευμα, αλλά αναμένονται περιορισμοί στην κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

