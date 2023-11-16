Οι ακτιβιστές για το κλίμα της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά» (Letzte Generation) έβαψαν για μία ακόμη φορά σήμερα την Πύλη του Βρανδεμβούργου, χρησιμοποιώντας πινέλα και πορτοκαλί μπογιά.

Στην ανατολική πλευρά του σημαντικότερου μνημείου της γερμανικής επανένωσης, βρίσκονται ακόμη σκαλωσιές, καθώς είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης από την προηγούμενη «δράση» των ακτιβιστών, το καλοκαίρι.

Σήμερα στόχος ήταν η δυτική πλευρά.

Die #LetzteGeneration ist aktuell erneut am #BrandenburgerTor aktiv. Mehrere Aktivisten malen die bisher unversehrte Seite mit oranger Farbe an. @AufstandLastGen pic.twitter.com/m4Q7xiXIKs — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) November 16, 2023

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα «Χ», η «Τελευταία Γενιά» γράφει: «Η Πύλη του Βρανδεμβούργου παραμένει πορτοκαλί! Επιστρέψαμε και πάλι με χρώμα στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Όσο η Γερμανία καίει πετρέλαιο, αέριο και λιγνίτη, εμείς θα επιστρέφουμε. Είναι ένα μνημόσυνο για τους αμέτρητους ανθρώπους που πλήρωσαν και θα πληρώσουν με τη ζωή τους τον δικό μας δισταγμό».

