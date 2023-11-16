Λογαριασμός
Οι γνωστοί ακτιβιστές για το κλίμα «χτύπησαν» ξανά την Πύλη του Βρανδεμβούργου (βίντεο)

Εβαψαν το μνημείο πορτοκαλί ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης από την προηγούμενη «δράση» τους το καλοκαίρι 

aktobistes

Οι ακτιβιστές για το κλίμα της οργάνωσης «Τελευταία Γενιά» (Letzte Generation) έβαψαν για μία ακόμη φορά σήμερα την Πύλη του Βρανδεμβούργου, χρησιμοποιώντας πινέλα και πορτοκαλί μπογιά.

Στην ανατολική πλευρά του σημαντικότερου μνημείου της γερμανικής επανένωσης, βρίσκονται ακόμη σκαλωσιές, καθώς είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης από την προηγούμενη «δράση» των ακτιβιστών, το καλοκαίρι.

Σήμερα στόχος ήταν η δυτική πλευρά.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα «Χ», η «Τελευταία Γενιά» γράφει: «Η Πύλη του Βρανδεμβούργου παραμένει πορτοκαλί! Επιστρέψαμε και πάλι με χρώμα στην Πύλη του Βρανδεμβούργου. Όσο η Γερμανία καίει πετρέλαιο, αέριο και λιγνίτη, εμείς θα επιστρέφουμε. Είναι ένα μνημόσυνο για τους αμέτρητους ανθρώπους που πλήρωσαν και θα πληρώσουν με τη ζωή τους τον δικό μας δισταγμό».

