Στο ανώτατο επίπεδο ασφάλειας το Βερολίνο ενόψει της αυριανής επίσκεψης του Ταγίπ Ερντογάν

Στο ανώτατο επίπεδο ασφάλειας θα υποδεχθεί αύριο το Βερολίνο τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη του επίσκεψη στη γερμανική πρωτεύουσα μετά τον Σεπτέμβριο του 2018. Η συγκυρία με την κρίση στη Μέση Ανατολή και την υποστήριξη του τούρκου προέδρου προς τη Χαμάς καθιστά την επίσκεψη ιδιαίτερα ευαίσθητη και τα μέτρα ασφαλείας αναμένονται εξαιρετικά αυστηρά.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, αύριο και μεθαύριο αναμένονται «σημαντικοί περιορισμοί» στην κυκλοφορία, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί δεκάδες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, αλλά και συγκεντρώσεις Κούρδων εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν.

Για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει τα ακριβή δρομολόγια που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή του Ταγίπ Ερντογάν ούτε τους δρόμους που θα κλείσουν. Η προετοιμασία του πρωτοκόλλου ασφαλείας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Tagesspiegel.

Νωρίς μετά το απόγευμα ο τούρκος πρόεδρος θα μεταβεί στο Ανάκτορο Bellevue, όπου θα τον υποδεχθεί ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και κατόπιν στην καγκελαρία, για δείπνο εργασίας με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς. Παραμένει ασαφές εάν οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχουν προγραμματιστεί μεγάλες δημόσιες εμφανίσεις για τον κ. Ερντογάν και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα παραστεί στον φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των εθνικών ομάδων της Γερμανίας και της Τουρκίας, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου και δεν θα εμφανιστεί σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση.

Για αύριο, από τις 6π.μ. έως τα μεσάνυχτα, έχει εκδοθεί ανακοίνωση για τον αποκλεισμό των δρόμων γύρω από το προεδρικό ανάκτορο και την καγκελαρία, καθώς και η πρόσβαση στον ποταμό Σπρέε. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να φέρουν δελτίο ταυτότητας, ενώ απαγορεύονται επίσης οι συγκεντρώσεις. Δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό εάν θα εφαρμοστούν μέτρα αντίστοιχα με αυτά της επίσκεψης του 2018, όταν είχε αποκλειστεί ο εναέριος χώρος, είχαν αναπτυχθεί ελεύθεροι σκοπευτές, ενώ ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά διενεργούσαν εκτεταμένους ελέγχους για εκρηκτικά και σκάφη της αστυνομίας περιπολούσαν στον Σπρέε. Σε εκείνη την επίσκεψη είχαν απασχοληθεί 4.000 αστυνομικοί στην επιχείρηση ασφάλειας και η περιοχή του Βερολίνου είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

