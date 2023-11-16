Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Le Beaujolais nouveau est arrivé»: Όπως κάθε τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου έφθασε το καινούργιο Μποζολέ

Σήμερα, είναι η άφιξη του καινούργιου Μποζολέ («le Beaujolais nouveau est arrivé»), του γνωστότερου, μετά την σαμπάνια, γαλλικού κρασιού στον κόσμο

Beaujolais nouveau

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το σημαντικότερο γεγονός στη Γαλλία την τρίτη Πέμπτη του μηνός Νοεμβρίου, δηλαδή σήμερα, είναι η άφιξη του καινούργιου Μποζολέ («le Beaujolais nouveau est arrivé»), του γνωστότερου, μετά την σαμπάνια, γαλλικού κρασιού στον κόσμο.

Ένα κρασί που μάλλον εκτιμάται περισσότερο εκτός Γαλλίας, αφού τα μισά από τα μπουκάλια της κάθε χρονιάς εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου, ενώ η κατανάλωσή του στην Γαλλία τα τελευταία χρόνια φθίνει. Το 2021 κυκλοφόρησαν συνολικά 9 εκατομμύρια μπουκάλια Beaujolais nouveau έναντι 6,5 εκατομμυρίων το 2022. Τα περισσότερα εξ αυτών εξάγονται στην Ιαπωνία όπου το 2022 καταναλώθηκαν 2,3 εκατομμύρια μπουκάλια και στη συνέχεια στις ΗΠΑ όπου το 2022 καταναλώθηκαν 1,2 εκατομμύρια μπουκάλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γαλλία κρασί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark