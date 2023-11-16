Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το σημαντικότερο γεγονός στη Γαλλία την τρίτη Πέμπτη του μηνός Νοεμβρίου, δηλαδή σήμερα, είναι η άφιξη του καινούργιου Μποζολέ («le Beaujolais nouveau est arrivé»), του γνωστότερου, μετά την σαμπάνια, γαλλικού κρασιού στον κόσμο.

C'est aujourd'hui l'arrivée du #Beaujolais Nouveau.

À minuit une, à Beaujeu, capitale du Beaujolais, les premiers bouchons ont sauté, une tradition vieille de 70 ans.



▶ #JT13H @France2tv pic.twitter.com/JUrYjrIPNN November 16, 2023

Ένα κρασί που μάλλον εκτιμάται περισσότερο εκτός Γαλλίας, αφού τα μισά από τα μπουκάλια της κάθε χρονιάς εξάγονται σε περισσότερες από 100 χώρες του κόσμου, ενώ η κατανάλωσή του στην Γαλλία τα τελευταία χρόνια φθίνει. Το 2021 κυκλοφόρησαν συνολικά 9 εκατομμύρια μπουκάλια Beaujolais nouveau έναντι 6,5 εκατομμυρίων το 2022. Τα περισσότερα εξ αυτών εξάγονται στην Ιαπωνία όπου το 2022 καταναλώθηκαν 2,3 εκατομμύρια μπουκάλια και στη συνέχεια στις ΗΠΑ όπου το 2022 καταναλώθηκαν 1,2 εκατομμύρια μπουκάλια.

Lancement en fanfare cette nuit à minuit du Beaujolais nouveau à Beaujeu, capitale du vignoble pic.twitter.com/imd4TzPgMz — BFMTV (@BFMTV) November 16, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

