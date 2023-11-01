Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει αποφασίσει να ασκήσει βέτο σε νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που προβλέπει τη χορήγηση βοήθειας στο Ισραήλ –αλλά όχι στην Ουκρανία– και ως αντιστάθισμα περικοπές στον προϋπολογισμό της ομοσπονδιακής εφορίας, σε περίπτωση που εγκριθεί κι από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, κατέστησε σαφές χθες Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

«Σε αντίθεση με το πακέτο του προέδρου για την εθνική ασφάλεια, το νομοσχέδιο αυτό δεν παρέχει καμιά βοήθεια στην Ουκρανία. Αυτή είναι επείγουσα χρεία», τόνισε η υπηρεσία διαχείρισης και προϋπολογισμού (OMB) της αμερικανικής προεδρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.