Χιλιάδες τουρίστες εξακολουθούν να συρρέουν στο ηφαίστειο της Αίτνας, για να παρακολουθήσουν από κοντά τη λάβα και τις εκρήξεις του ηφαιστείου.

Ωστόσο η συμπεριφορά πολλών τουριστών, προκαλεί την αγανάκτηση των αρχών καθώς κλείνουν τους δρόμους και εμποδίζουν τις υπηρεσίες διάσωσης να φτάσουν σε όσους χρειάζονται βοήθεια.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής πολιτικής προστασίας της Σικελίας, Salvo Cocina, περιέγραψε τον τουρισμό των τελευταίων ημερών στην Αίτνα ως «άγριο» και «εξαιρετικά επικίνδυνο», καθώς παρασύρονται από τη θέα και αψηφούν τα μέτρα, σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους σε στενούς δρόμους, εμποδίζοντας τα οχήματα διάσωσης.

Mε μια ανάρτηση στο Facebook το βράδυ της Κυριακής, ο Cocina είπε ότι η ροή του κόσμου είχε δημιουργήσει «ένα άγριο σκηνικό με αυτοκίνητα να συνωστίζονται στους στενούς δρόμους, … και οχήματα διάσωσης να μην μπορούν να περάσουν». Και πρόσθεσε: «Καθώς πέφτει το σκοτάδι, η κατάσταση γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη, με αυξανόμενους κινδύνους πτώσεων και ανθρώπους να βυθίζονται στο χιόνι».

Η προειδοποίησή του, ωστόσο, φάνηκε να έπεσε στο κενό.

Οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, χάθηκαν κατά τη διάρκεια εκδρομής τη Δευτέρα και εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα, γεγονός που οδήγησε στην κλήση της πυροσβεστικής. Την Κυριακή, ένας 48χρονος υπέστη κάταγμα στο πόδι από πτώση και άλλοι 4ς είχαν εξαφανιστεί το προηγούμενο βράδυ.

Πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν τη ροή τουριστών και ημερήσιων ταξιδιωτών από τη Σικελίας, ενώ οι δήμαρχοι των πόλεων στις πλαγιές του ηφαιστείου διέταξαν τους επισκέπτες να μείνουν τουλάχιστον 500 μέτρα από τη λάβα - μια οδηγία που έχει σχεδόν αγνοηθεί πλήρως.

Εκατοντάδες βίντεο στο TikTok γίνονται viral με τους τουρίστες που φαίνονται να περπατάνε λίγα εκατοστά από ρυάκι λάβας.

Πηγή: skai.gr

