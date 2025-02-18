Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Τρίτη ότι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας είναι αδιαμφισβήτητη για την Άγκυρα, προσθέτοντας ότι η Τουρκία θα είναι ο κατάλληλος τόπος για οποιεσδήποτε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα μετά τις συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η πρόσφατη διπλωματική πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας-Ρωσίας ευθυγραμμίζεται με την τουρκική πολιτική από την έναρξη της σύγκρουσης πριν από τρία χρόνια.

Σημειώνεται πως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα. Μετά την τρίωρη συνάντησή τους οι δύο ηγέτες έκαναν δηλώσεις σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ζελένσκι: Η Ουκρανία δεν θα ενδώσει στα «τελεσίγραφα» της Μόσχας

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα «υποχωρήσει στα τελεσίγραφα της Ρωσίας», μετά τις συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και της Μόσχας στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη.

Ο Ζελένσκι –ο οποίος δεν προσκλήθηκε στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας και αντ’ αυτού βρίσκεται στην Τουρκία– είπε ότι η Ουκρανία δεν ενέδωσε στα ρωσικά τελεσίγραφα όταν η Μόσχα ξεκίνησε την ευρεία εισβολή της πριν από τρία χρόνια και ότι δεν πρόκειται να το κάνει τώρα.

«Η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία και δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε τα όπλα και να αμυνθούμε. Και δεν υπήρχε διπλωματία γιατί η Ρωσία επιτέθηκε, επιτέθηκε στην Ουκρανία τη νύχτα και οι Ουκρανοί πήραν τα όπλα και άρχισαν να υπερασπίζονται τη χώρα τους», είπε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η Μόσχα έδωσε στην Ουκρανία ένα «τελεσίγραφο» αμέσως μετά την έναρξη της εισβολής της, απαιτώντας από την Ουκρανία να μειώσει τον αριθμό των στρατευμάτων της και να επιτρέψει στη Μόσχα να εγκαταστήσει «μια φιλορωσική ηγεσία» στην Ουκρανία.

«Αν δεν κάναμε όλα αυτά τα τελεσίγραφα την πιο δύσκολη στιγμή, γιατί η Ουκρανία να το κάνει τώρα;» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Πριν από τις συνομιλίες της Τρίτης στο Ριάντ, ο Ζελένσκι είχε πει ότι θα αρνηθεί να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία διαπραγματευόταν χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

Παράλληλα, ο Ουκρανός ηγέτης είπε ότι θα ήθελε να δει όσους «είναι σε θέση να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία» να προσκληθούν να συμμετάσχουν στις μελλοντικές συνομιλίες για τον τερματισμό της εισβολής της Ρωσίας.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε πως η επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία αναβλήθηκε, όπως μεταδίδει το Reuters.

