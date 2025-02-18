Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη

Ένα ζευγάρι Βρετανών, ο Κρεγκ και η Λίντσεϊ Φόρμαν, κρατείται στο Ιράν με την κατηγορία της κατασκοπείας, σύμφωνα με πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Οι δύο Βρετανοί κατηγορούνται για «συνεργασία με μυστικά ιδρύματα που συνδέονται με τις υπηρεσίες πληροφοριών εχθρικών και δυτικών χωρών», γεγονός που έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Λονδίνου.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το ζευγάρι συνελήφθη στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν με κατηγορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Σύμφωνα με το Mizan, οι δύο Βρετανοί «παρακολουθήθηκαν με τη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας και συνελήφθησαν». Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι «εισήλθαν στο Ιράν με το πρόσχημα των τουριστών και, υπό το πρόσχημα της ερευνητικής εργασίας, συνέλεξαν πληροφορίες σε αρκετές επαρχίες».

BREAKING: The British couple detained in Iran have been charged with espionage, according to the Iranian judiciary news agency



Craig and Lindsay Foreman were on a motorbiking trip across the globe to Australia as part of a positive psychology mission.https://t.co/zqGEswU748 pic.twitter.com/rB8D6y46Bu — Sky News (@SkyNews) February 18, 2025

Η ιρανική κυβέρνηση δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία που φέρεται να δείχνει το ζευγάρι να συναντά τον πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ιράν, Hugo Shorter. Στη φωτογραφία, δύο άτομα κάθονται απέναντι από τον πρεσβευτή, αλλά τα πρόσωπά τους είναι θολά, καθιστώντας αδύνατη την αναγνώρισή τους.

Σύμφωνα με τις αναρτήσεις της Λίντσεϊ Φόρμαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι ταξίδευε με μοτοσικλέτα ανά τον κόσμο, έχοντας ως τελικό προορισμό την Αυστραλία. Το ταξίδι αυτό εντασσόταν σε μια αποστολή προώθησης της θετικής ψυχολογίας. Τον Δεκέμβριο, η κυρία Φόρμαν είχε δημοσιεύσει ότι ετοιμάζονταν να περάσουν «ένα από τα πιο δύσκολα» τμήματα της διαδρομής τους, το Ιράν και το Πακιστάν. Τον Ιανουάριο, μοιράστηκε ενημερώσεις από την επίσκεψή τους στην πόλη Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποιεί τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν, επικαλούμενο τον κίνδυνο «σύλληψης, κράτησης και θανατικής ποινής».

Σύμφωνα με το Sky News, ένας εκπρόσωπος του Φόρεϊν Όφις δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «παρέχει προξενική βοήθεια σε δύο Βρετανούς υπηκόους που κρατούνται στο Ιράν» και βρίσκεται σε επαφή με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: skai.gr

