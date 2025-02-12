Για ακόμη μια φορά εξερράγη το ηφαίστειο της Αίτνας, στην Ιταλία, το υψηλότερο ηφαίστειο στην Ευρώπη.
Από την Τρίτη η Αίτνα αναβλύζει λάβα με το θέαμα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και – ευτυχώς – όχι επικίνδυνο.
Η μικρή έκρηξη έγινε στον κρατήρα Μπόκα Νουόβα (Bocca Nuova) και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, με τη λάβα να ρέει πάνω στη χιονισμένη κορυφή του ηφαιστείου.
🚨ITALY: MOUNT ETNA ERUPTS IN STUNNING NIGHT-TIME DISPLAY— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 11, 2025
Lava met snow in a breathtaking eruption from Mount Etna’s Bocca Nuova crater, with molten rock streaming from a fracture nearly 10,000 feet above sea level.
Volcanologists say this sub-terminal eruption is part of… pic.twitter.com/j8YGXGIKen
Etna Eruption - 11/2/2025— Etna Walk (@etnawalk) February 11, 2025
© Giuseppe Distefano / Marco Restivo#Etna #EtnaWalk #EtnaEruption #volcano pic.twitter.com/GaBT4Du8bF
Οι ηφαιστειολόγοι λένε ότι αυτή η μικρή έκρηξη είναι μέρος της μακράς, «φλογερής» ιστορίας της Αίτνας - που χρονολογείται από το 425 π.Χ. - καθιστώντας την το πιο καλά μελετημένο ηφαίστειο στη Γη.
- Η Ιαπωνία ζήτησε να εξαιρεθεί από τους «πελώριους» δασμούς του Τραμπ στον χάλυβα και στο αλουμίνιο
- Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση καμικάζι χθες στο Αφγανιστάν
- Ο Ιλον Μασκ πήρε τον 4χρονο γιο του «στη δουλειά»: Viral οι αντιδράσεις του μικρού X Æ A-Xii στο Οβάλ Γραφείο – Βίντεο, φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.