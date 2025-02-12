Για ακόμη μια φορά εξερράγη το ηφαίστειο της Αίτνας, στην Ιταλία, το υψηλότερο ηφαίστειο στην Ευρώπη.

Από την Τρίτη η Αίτνα αναβλύζει λάβα με το θέαμα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και – ευτυχώς – όχι επικίνδυνο.

Η μικρή έκρηξη έγινε στον κρατήρα Μπόκα Νουόβα (Bocca Nuova) και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, με τη λάβα να ρέει πάνω στη χιονισμένη κορυφή του ηφαιστείου.

🚨ITALY: MOUNT ETNA ERUPTS IN STUNNING NIGHT-TIME DISPLAY



Lava met snow in a breathtaking eruption from Mount Etna’s Bocca Nuova crater, with molten rock streaming from a fracture nearly 10,000 feet above sea level.



Volcanologists say this sub-terminal eruption is part of… pic.twitter.com/j8YGXGIKen — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 11, 2025

Οι ηφαιστειολόγοι λένε ότι αυτή η μικρή έκρηξη είναι μέρος της μακράς, «φλογερής» ιστορίας της Αίτνας - που χρονολογείται από το 425 π.Χ. - καθιστώντας την το πιο καλά μελετημένο ηφαίστειο στη Γη.

