«Έσκασε» το ηφαίστειο της Αίτνας – Λάβα πάνω στο χιόνι – Εντυπωσιακές εικόνες 

Από την Τρίτη η Αίτνα αναβλύζει λάβα με το θέαμα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και – ευτυχώς – όχι επικίνδυνο

αιτνα

Για ακόμη μια φορά εξερράγη το ηφαίστειο της Αίτνας, στην Ιταλία, το υψηλότερο ηφαίστειο στην Ευρώπη. 

Από την Τρίτη η Αίτνα αναβλύζει λάβα με το θέαμα να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό και – ευτυχώς – όχι επικίνδυνο. 

etna

Η μικρή έκρηξη έγινε στον κρατήρα Μπόκα Νουόβα (Bocca Nuova) και οι εικόνες είναι εντυπωσιακές, με τη λάβα να ρέει πάνω στη χιονισμένη κορυφή του ηφαιστείου.

Οι ηφαιστειολόγοι λένε ότι αυτή η μικρή έκρηξη είναι μέρος της μακράς, «φλογερής» ιστορίας της Αίτνας - που χρονολογείται από το 425 π.Χ. - καθιστώντας την το πιο καλά μελετημένο ηφαίστειο στη Γη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ηφαίστειο Αίτνα
