Κίνα: Περί το 5% ο στόχος για την ανάπτυξη το 2024

Η Κίνα θα ορίσει σήμερα στόχο για την ανάπτυξη της οικονομίας της περί το 5% του ΑΕΠ το 2024, στην πράξη στο ίδιο επίπεδο με το 2023, αναφέρει επίσημο έγγραφο εργασίας που δημοσιοποιήθηκε σήμερα· ο ρυθμός αυτός συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους που ανακοινώνονται εδώ και δεκαετίες.

Ο στόχος αυτός θα επισημοποιηθεί εντός της ημέρας, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης, του κινεζικού κοινοβουλίου. Βρίσκεται αρκετά κοντά στις προβλέψεις των αναλυτών.

Για να τον επιτύχει, το Πεκίνο σκοπεύει να καταγράψει έλλειμμα 3%, από 3,8% πέρυσι.

Παράλληλα, ο στόχος για τον πληθωρισμό είναι να κυμανθεί περί το 3% και για την απασχόληση να δημιουργηθούν 12 εκατ. θέσεις εργασίας στις πόλεις, ώστε ο δείκτης ανεργίας να μην υπερβεί το 5,5%.

Το κινεζικό συμβούλιο θα ακούσει την πρώτη απολογιστική ομιλία του πρωθυπουργού Λι Τσιανγκ εντός της εβδομάδας.

Η κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 5,2% το 2023. Ο στόχος για την ανάπτυξη φέτος θα είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί, καθώς η ώθηση που έδωσε η άρση των περιορισμών για την πανδημία αποδυναμώνεται, σύμφωνα με δυτικούς αναλυτές.

Η κρίση των ακινήτων, ο αποπληθωρισμός, η ραγδαία πτώση του χρηματιστηρίου και τα χρέη τοπικών αυτοδιοικήσεων προκαλούν πονοκεφάλους στην κινεζική πολιτική ηγεσία, που καλείται να πάρει αποφάσεις για να εγγυηθεί την μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή προοπτική.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει ότι η Κίνα θα αναπτυχθεί με ρυθμό 4,6% φέτος και ότι η οικονομία της θα επιβραδυνθεί περαιτέρω μεσοπρόθεσμα, περί το 3,5% το 2028.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

