Αίγυπτος: Οκτώ ηγέτες των Αδελφών Μουσουλμάνων καταδικάζονται σε θάνατο

Έκτακτο δικαστήριο κρατικής ασφαλείας του Καΐρου καταδίκασε χθες Δευτέρα οκτώ ηγετικά στελέχη των Αδελφών Μουσουλμάνων, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη του εκτός νόμου πλέον στην Αίγυπτο κινήματος, σε θάνατο για βίαια επεισόδια το 2013, μετά την ανατροπή του ισλαμιστή προέδρου Μοχάμεντ Μούρσι από τον τότε επικεφαλής του στρατού και νυν πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Το ανώτατο έκτακτο δικαστήριο κρατικής ασφαλείας επέβαλε την εσχάτη των ποινών στον Μοχάμεντ Μπαντία, 80 ετών σήμερα, και αρκετές άλλες μορφές του κινήματος του Μοχάμεντ Μούρσι, δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου που κυβέρνησε για μικρό χρονικό διάστημα, στο μεταξύ αποβιώσαντα, συμπεριλαμβανομένων των Μαχμούντ Ιζάτ, Μοχάμεντ Ελ Μπελτάγκι και Σαφουάτ Χεγκάζι.

Όλοι τους είχαν ήδη καταδικαστεί, κάποιοι σε θάνατο, για άλλες υποθέσεις τα τελευταία χρόνια.

Το δικαστήριο καταδίκασε χθες άλλους 37 κατηγορούμενους στην υπόθεση «των βίαιων επεισοδίων στην οδό Αλ Νασρ» να εκτίσουν ισόβια κάθειρξη και ακόμη 13 να εκτίσουν ποινές κάθειρξης 10 ως 15 ετών κάθειρξης, διευκρίνισε η κρατική εφημερίδα Αλ Αχράμ.

Το 2022, η Αίγυπτος κατατασσόταν τέταρτη στον κόσμο ως προς τον αριθμό των εκτελέσεων, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Την ίδια χρονιά, οι δικαστές επέβαλαν τη θανατική σε 538 κατηγορούμενους. Επρόκειτο για τον πιο υψηλό γνωστό αριθμό τέτοιων ποινών στην υφήλιο.

Αφότου κατέλαβε την εξουσία, ο κ. Σίσι διεξάγει εκστρατεία σκληρής καταστολής εναντίον της αντιπολίτευσης, επικεντρωμένη κυρίως στους Αδελφούς Μουσουλμάνους. Χιλιάδες και μέλη και υποστηρικτές της αδελφότητας έχουν φυλακιστεί.

Η αδελφότητα, που ιδρύθηκε το 1928 στην Αίγυπτο, πλέον απαγορευμένη, με μέλη της πάντως να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους πολύ πέραν των συνόρων, ήταν για καιρό το κυριότερο κίνημα της αντιπολίτευσης, παρά την καταστολή της, κι έφθασε να κερδίσει τις πρώτες ελεύθερες εκλογές στη χώρα, εν μέσω της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης, το 2011.

Τη 13η Αυγούστου 2013, έναν μήνα μετά την ανατροπή του Μοχάμεντ Μούρσι, εκατοντάδες υποστηρικτές του σκοτώθηκαν σε επιχείρηση για τη διάλυση καθιστικών διαμαρτυριών στο Κάιρο, με την αστυνομία να τους κατηγορεί πως ήταν οπλισμένοι.

Έκτοτε χιλιάδες μέλη των Αδελφών Μουσουλμάνων καταδικάστηκαν σε ποινές από μερικά χρόνια φυλάκισης ως και σε θάνατο, άλλοι εξορίστηκαν, ενώ ηγέτες τους, όπως ο πρώην πρόεδρος Μούρσι, πέθαναν στη φυλακή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

