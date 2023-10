Γάζα: Η Αίγυπτος κατηγορεί το Ισραήλ γιατί δεν έχει ανοίξει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις προσπάθειες να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας.



Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Γάλλο ομόλογό του, ο Σούκρι κατηγόρησε το Ισραήλ για το γεγονός ότι η διάβαση παραμένει κλειστή.



«Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη μια θέση που θα επέτρεπε το άνοιγμα της διάβασης από την πλευρά της Γάζας, επιτρέποντας την είσοδο βοήθειας ή την έξοδο πολιτών από τρίτες χώρες», είπε.



Η Αίγυπτος υποστηρίζει το άνοιγμα της διάβασης, και τα οχήματα βοήθειας είναι σε ετοιμότητα για άδεια διέλευσης, διευκρίνισε ο Σούκρι.



«Η Αίγυπτος εργάζεται από την αρχή αυτής της κρίσης και της κλιμάκωσης για να ανοίξει το πέρασμα και να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας. Ένας μεγάλος αριθμός της έχει συγκεντρωθεί στο Ελ-Αρίς» είπε.



Πέντε άδεια βυτιοφόρα του ΟΗΕ περιμένουν στο πέρασμα της Ράφα από την πλευρά της Γάζας ελπίζοντας να περάσουν και να ανεφοδιαστούν με καύσιμα στην Αίγυπτο, δήλωσε στο CNN ένας Παλαιστίνιος αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για το πέρασμα της Ράφα τη Δευτέρα.



Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός, αλλά και η Χαμάς διέψευσαν νωρίτερα ότι συμφωνία για το άνοιγμα των συνόρων στη Ράφα.

Δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη νότια Γάζα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μετά από προηγούμενες αναφορές του πρακτορείου Reuters. H εκεχειρία θα συμπέσει με το φερόμενο άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, που συνδέει τον παλαιστινιακό θύλακα με την Αίγυπτο ανέφεραν δυο αιγυπτιακές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και την απομάκρυνση των ξένων πολιτών», αναφέρει μια συνοπτική δήλωση από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάου.

Οι δύο αιγυπτιακές πηγές δήλωναν προηγουμένως στο Reuters ότι συμφωνήθηκε εκεχειρία από τις 9 το πρωί. Σύμφωνα πάντα με τις αιγυπτιακές πηγές την εκεχειρία είχαν συμφωνήσει οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του IDF σχολίασε επίσης τις αναφορές για κατάπαυση του πυρός στη νότια Γάζα, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός».

Η ανθρωπιστική βοήθεια που έχουν συγκεντρώσει διάφορες χώρες και οργανώσεις για τη Λωρίδα της Γάζας έχει συγκεντρωθεί στην αλ Αρίς περιμένοντας τη σύναψη συμφωνίας για την είσοδο της βοήθειας στον θύλακα και την απομάκρυνση από αυτόν των ξένων πολιτών, κάτι το οποίο επετεύχθη όπως δήλωσε χθες Κυριακή ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έπειτα από επίσκεψή του στο Κάιρο.

Ο Ιζάλ ελ Ρεσίκ, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε επίσης (στο Reuters) ότι δεν αληθεύουν οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες θα ανοίξει το πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, και πρόσθεσε ότι δεν κηρύχθηκε προσωρινή εκεχειρία.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη επιβεβαίωση από την Αίγυπτο σχετικά με το ενδεχόμενο άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης της Ράφα.



«Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε λάβει καμία επαφή ή επιβεβαίωση από τις αιγυπτιακές αρχές σχετικά με την πρόθεση να ανοίξουν το πέρασμα της Ράφα σήμερα. Όλες οι πληροφορίες που διακινούνται σχετικά αποδίδονται σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε από πλευράς του ο Σαλάμα Μαρούφ, επικεφαλής του κυβερνητικού γραφείου μέσων ενημέρωσης.



Την Κυριακή, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν είπε στο CNN ότι η Χαμάς εμπόδιζε τους ανθρώπους να φύγουν από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα. Τρεις αμερικανικές πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση δήλωσαν επίσης στο NBC ότι παραμένει ασαφές εάν η Χαμάς θα ανοίξει την πλευρά της στο πέρασμα της Ράφα.

Joint Ministry of Defense and IDF announcement:



The National Emergency Management Authority (NEMA) of the Ministry of Defense and the IDF are announcing the implementation of a plan to evacuate residents of northern Israel who live in the area up to 2 kilometers from the…