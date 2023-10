Εκκένωση της Γάζα: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς να μετακινηθούν προς τη Ράφα Κόσμος 17:32, 14.10.2023 linkedin

«Ενημερώσαμε τους Αμερικανούς πολίτες στη Γάζα, με τους οποίους είμαστε σε επαφή, ότι, εφόσον κρίνουν ότι είναι ασφαλές, ίσως θέλουν να μετακινηθούν εγγύτερα στη διάβαση της Ράφα» ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.