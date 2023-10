Ισραηλινός στρατός: Με στήριξη του Ιράν η επίθεση της Χεζμπολάχ – «Μη μας δοκιμάζετε, η απάντηση θα είναι θανατηφόρα» Κόσμος 11:38, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος του IDF, ανακοίνωσε επίσης ότι ο στρατός έχει μέχρι στιγμής ειδοποιήσει τις οικογένειες 199 ομήρων ότι κρατούνται στη Γάζα