Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε διυλιστήριο αργού πετρελαίου στην πόλη Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Δύο από τους τραυματίες είναι πυροσβέστες, δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του κυβερνείου του Ισφαχάν, ο οποίος πρόσθεσε πως η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

BREAKING: Major fire breaks out at refinery in Isfahan city of Iran



pic.twitter.com/2P4wHQBymY — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 16, 2023

Ο αξιωματούχος δήλωσε πως αγωγοί στην είσοδο της μονάδας 3 του διυλιστηρίου έπιασαν φωτιά. Δεν είπε τι την προκάλεσε.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του ημιεπίσημου πρακτορείου ειδήσεων ISNA, στη μονάδα όπου ξέσπασε η πυρκαγιά διενεργούνταν επισκευές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

