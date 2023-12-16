Πιστόριους: Η Ευρώπη πρέπει να επανεξοπλιστεί καθώς διαφαίνονται νέες απειλές

Η Ευρώπη πρέπει να βιαστεί για να εξασφαλίσει ότι μπορεί να υπερασπιστεί καλύτερα τον εαυτό της, καθώς νέες στρατιωτικές απειλές θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως το τέλος της δεκαετίας, μολονότι το σημείο εστίασης των συμμάχων τους στην ασφάλεια, των ΗΠΑ, μετατοπίζεται προς την περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

Η Ρωσία αυξάνει σημαντικά την παραγωγή της όπλων για να υποστηρίξει την εισβολή της στην Ουκρανία, ενώ επίσης απειλεί τα κράτη της Βαλτικής, τη Γεωργία και την Μολδαβία, αναφέρεται ότι δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Welt am Sonntag.

Στο μεταξύ οι ΗΠΑ είναι πιθανόν να μειώσουν την στρατιωτική τους δέσμευση στην Ευρώπη, καθώς στρέφονται περισσότερο προς την περιοχή Ινδικού-Ειρηνικού.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να δεσμευτούμε περισσότερο για να εγγυηθούμε την ασφάλεια στην ήπειρό μας», σημείωσε ο Πιστόριους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι θα πάρει χρόνο στην περιοχή για να αυξήσει την δική της παραγωγή όπλων.

«Έχουμε να καλύψουμε περίπου 5-8 χρόνια, όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, τη βιομηχανία και την κοινωνία», δήλωσε.

Η Ευρώπη είναι σαφές ότι μπορεί επίσης να χρειαστεί να αντισταθμίσει την βοήθεια των ΗΠΑ για την Ουκρανία, αν η Ουάσινγκτον δεν συμφωνήσει για νέα χρηματοδότηση, πρόσθεσε.

Η εκλογή μιας πιο φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης στην Πολωνία θα πρέπει τώρα να επιτρέψει στο Τρίγωνο της Βαϊμάρης, του Βερολίνου, του Παρισιού και της Βαρσοβίας, να αναπτύξουν περισσότερο την στρατιωτική τους συνεργασία, συνέχισε.

«Πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να εδραιωθούμε στην ανατολική πτέρυγα βάσει των αμυντικών σχεδίων του NATO», σημείωσε, λέγοντας ότι θέλει να ταξιδέψει το ταχύτερο δυνατόν στην Πολωνία το ερχόμενο έτος.

Ο Πιστόριους δήλωσε επίσης ότι δεν προβλέπει προς το παρόν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις να επαναλάβουν αποστολές τόσο μεγάλες όσο αυτές που διεξήγαγαν στο Αφγανιστάν και το Μαλί.

Στο Αφγανιστάν ο γερμανικός στρατός διεξήγαγε τις πρώτες χερσαίες μάχες του μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ωστόσο μικρές αποστολές, ιδιαίτερα στον τομέα στρατιωτικής παροχής συμβουλών ή συνεργασίας, επίσης με χώρες που δεν συμμερίζονται απαραίτητα τις αξίες μας, θα είναι απαραίτητες», δήλωσε ακόμη.

«Η εναλλακτική θα ήταν να μην έχουμε πλέον επαφές με αυτές τις χώρες και απλώς να τους παραδώσουμε στους Ρώσους και τους Κινέζους και αυτό θα ήταν πολύ πιο επικίνδυνο», κατέληξε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.