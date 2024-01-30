Το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας διέσωσε μέσα σε μία ημέρα δύο σκάφη από Σομαλούς πειρατές

Το ινδικό πολεμικό ναυτικό διέσωσε δύο ιρανικά αλιευτικά σκάφη που είχαν καταλάβει Σομαλοί πειρατές μέσα σε μία ημέρα, όπως ανέφερε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας.

Το περιπολικό σκάφος INS Sumitra διέσωσε 17 μέλη πληρώματος από το Ιράν που επέβαιναν σε ένα σκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα, προτού ανταποκριθούν σε ένα άλλο σήμα κινδύνου για την απελευθέρωση 19 Πακιστανών υπηκόων που επέβαιναν σε ένα άλλο σκάφος, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Οι διασώσεις έρχονται εν μέσω αναζωπύρωσης της σομαλικής πειρατείας στον Ινδικό ωκεανό από τον περασμένο μήνα έπειτα από χρόνια χωρίς σημαντική επίθεση.

Οι πειρατές φαίνεται να εκμεταλλεύονται την αστάθεια γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα, όπου το κίνημα των Χούθι, που υποστηρίζεται από το Ιράν, στοχοποιεί μη στρατιωτικά πλοία σε ένδειξη διαμαρτυρίας όπως υποστηρίζει για την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν οδηγήσει σε ανταποδοτικά αεροπορικά πλήγματα από χώρες περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, και αναλυτές λένε ότι έχουν εκτρέψει την προσοχή από την απειλή της σομαλικής πειρατείας.

Η σομαλική πειρατεία κορυφώθηκε γύρω στο 2011 κοστίζοντας στην παγκόσμια οικονομία περίπου 7 δισεκ. δολάρια τον χρόνο, προτού διεθνείς ναυτικές περιπολίες και ένοπλοι ιδιωτικοί φρουροί καταφέρουν να περιορίσουν την απειλή.

Μέχρι τον Δεκέμβριο, όταν καταλήφθηκε το με σημαία Μάλτας MV Ruen, δεν είχε σημειωθεί κάποια επιτυχής πειρατεία εμπορικού πλοίου από Σομαλούς πειρατές από το 2017.

Το πολεμικό ναυτικό της Ινδίας έχει επέμβει ανταποκρινόμενο σε αρκετές πρόσφατες πειρατείες.

Χθες, Δευτέρα, το INS Sumitra διέσωσε το αλιευτικό σκάφος Imam προτού ανακόψει το αλιευτικό Al Naeemi, στο οποίο επέβαιναν 11 πειρατές στη νότια Αραβική θάλασσα, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Δυνάμεις από τις Σεϊχέλλες, κράτος του αρχιπελάγους του Ινδικού ωκεανού, διέσωσαν τα έξι μέλη πληρώματος σριλανκέζικης τράτας από φερόμενους ως Σομαλούς πειρατές τη Δευτέρα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

