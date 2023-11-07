Επειτα από μια ιστορική απόφαση στην Κορέα, σύμφωνα με την οποία ο θάνατος από καρκίνο ενός αεροσυνοδού ισοδυναμεί με εργατικό ατύχημα, η νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρία Korean Air ανακοίνωσε σήμερα ότι "τηρεί αυστηρά" τους κανόνες που αφορούν την έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία του ιπτάμενου προσωπικού της.

Σύμφωνα με την απόφαση της Υπηρεσίας Σποζημίωσης και Κοινωνικής Προστασίας των Κορεατών εργαζομένων, που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα και διαβιβάστηκε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο θάνατος από καρκίνο ενός ιπτάμενου φροντιστή, που ταξίδευε για την εθνική εταιρία για 25 χρόνια, οφειλόταν στην έκθεσή του στην κοσμική ακτινοβολία.

Ο ιπτάμενος φροντιστής, του οποίου αναφέρεται μόνο το επίθετο, Σονγκ, περνούσε σχεδόν 1.022 ώρες πάνω σε ένα αεροσκάφος κάθε χρόνο, με σχεδόν τις μισές από τις πτήσεις να καλύπτουν διαδρομές μεγάλων αποστάσεων προς την αμερικανική ήπειρο και την Ευρώπη.

Οι διαδρομές αυτές εκθέτουν τα πληρώματα σε περισσότερη κοσμική ακτινοβολία, καθώς περιλαμβάνουν υπερπτήση πάνω από τον Βόρειο Πόλο όπου η ακτινοβολία είναι πιο υψηλή λόγω του μαγνητικού πεδίου της Γης.

Είναι η πρώτη φορά που ένας επίσημος νοτιοκορεατικός φορέας αναγνωρίζει τη συσχέτιση ανάμεσα στην κοσμική ακτινοβολία και τον καρκίνο για το ιπτάμενο προσωπικό σε έναν θάνατο που συνδέεται με την εργασία.

Ένας σημαντικός αριθμός μελών πληρώματος διαγνώστηκαν με καρκίνους του αίματος και του μαστού, και πολλοί βρίσκονται σε άδεια ασθενείας, υπογράμμισε ο Κιμ Σεόνγκ-χιουν, δικηγόρος της οικογένειας Σονγκ.

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Η Korean Air αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του δημόσιου οργανισμού, αρνούμενη ότι έκανε οτιδήποτε επιλήψιμο.

«Η Korean Air τηρεί αυστηρά τα προσωπικά δεδομένα, και τα μέλη του προσωπικού μπορούν να επαληθεύσουν τη σωρευτική ποσότητα έκθεσής τους στην κοσμική ακτινοβολία, που επικαιροποιείται κάθε μήνα», γνωστοποίησε η εταιρία σε ανακοίνωση που διαβίβασε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η εταιρία περιορίζει την έκθεση στην ακτινοβολία "κάτω από τα 6 mSv τον μήνα", ανέφερε, που "είναι πολύ πιο αυστηρό από τον νόμιμο κανόνα μέγιστης έκθεσης στην ακτινοβολία, που μπορεί να φθάσει μέχρι τα 50 mSv το έτος".

Όμως ο οργανισμός εκτίμησε πως είναι πιθανόν ο εργαζόμενος να εκτέθηκε σε "πάνω από 100 mSv σωρευτικής ακτινοβολίας" και πως η μέθοδος μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε από την Korean Air θα έπρεπε να μπορούσε να ελαχιστοποιεί την πραγματική ποσότητα ακτινοβολίας.



Η Νότια Κορέα τροποποίησε τον Ιούνιο έναν νόμο που έθετε ανώτατο όριο στον αριθμό των διεθνών πτήσεων που μπορούν να πραγματοποιούν τα μέλη πληρώματος προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την έκθεσή τους στην κοσμική ακτινοβολία, είχε μεταδώσει τότε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.