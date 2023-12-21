Νέα ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών καταγράφηκαν σήμερα στην Κίνα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει κύμα ψύχους που επιμένει και έρχεται στο τέλος μιας χρονιάς ακραίων καιρικών συνθηκών.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Γραφείο της Κίνας ανακοίνωσε ότι πάνω από 20 σταθμοί σε πολλές περιοχές της χώρας κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες για τον μήνα Δεκέμβριο.

Αυτό καταγράφηκε κυρίως στο Χοχότ, την πρωτεύουσα της περιοχής της Εσωτερικής Μογγολίας, στη βόρεια Κίνα, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους έως και -29,1 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας ρεκόρ που είχε σημειωθεί πριν από σχεδόν 70 χρόνια.

Οι αρχές προειδοποίησαν για χαμηλές θερμοκρασίες σε μεγάλη ζώνη στο βόρειο, το ανατολικό και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Αυτό το δυνατό κύμα ψύχους έρχεται ύστερα από έναν χρόνο που σηματοδοτήθηκε από ρεκόρ ζέστης και καταστροφικές πλημμύρες, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλείται από τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθιστά τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα πιο συχνά.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Γραφείο είχε ανακοινώσει χθες, Τετάρτη, ότι πέντε σταθμοί της χώρας είχαν καταγράψει ρεκόρ κρύου, μεταξύ των οποίων θερμοκρασία -33,2 στην πόλη Ντατόνγκ, στη βόρεια Κίνα.

Στην επαρχία Γκανσού, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, όπου σημειώθηκε τη Δευτέρα σεισμός που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 130 ανθρώπους, οι επιζήσαντες περνούν τη νύχτα σε μεγάλες σκηνές που στήθηκαν από τα σωστικά συνεργεία, προσπαθώντας να διατηρηθούν ζεστοί κάτω από κουβέρτες, ενώ έξω επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.