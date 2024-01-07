Το Αλ- Τζαζίρα ανακοίνωσε ότι δύο δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα - "Ασύλληπτη τραγωδία", δηλώνει ο Μπλίνκεν

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δήλωσε σήμερα ότι δύο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι του σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στο αυτοκίνητό τους στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό ότι "στοχεύει" Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Ο Χάμζα Ουάελ Νταχντού, δημοσιογράφος του δικτύου Al Jazeera, και ο συνάδελφός του Μουστάφα Θουράγια, ανεξάρτητος εικονολήπτης που συνεργαζόταν με το δίκτυο του Κατάρ και με το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους και κατευθύνονταν στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού εδάφους, για να "κάνουν τη δουλειά τους", δήλωσε το Al Jazeera. Ένας τρίτος δημοσιογράφος που ταξίδευε μαζί τους, ο Χάζεμ Ρατζάμπ, τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν από τη Ντόχα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, αποκάλεσε "ασύλληπτη τραγωδία" τον θάνατο στη Γάζα σήμερα το πρωί των δύο Παλαιστινίων δημοσιογράφων.

Με τους νέους αυτούς θανάτους σήμερα, τουλάχιστον 79 δημοσιογράφοι και επαγγελματίες στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων. Ανάμεσά τους, 72 ήταν Παλαιστίνιοι, τέσσερις Ισραηλινοί και τρεις Λιβανέζοι.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα είχε ανακοινώσει νωρίτερα τους θανάτους τους, αποδίδοντάς τους σε ισραηλινό πλήγμα.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δύο ρουκέτες ερρίφθησαν στο αυτοκίνητο: η μια έπληξε το μπροστινό μέρος του οχήματος και η άλλη χτύπησε τον Χάμζα, ο οποίος καθόταν δίπλα στον οδηγό.

"Στη συνέχεια βρήκαμε τα μέρη του σώματος (αυτών που ήταν στο αυτοκίνητο). Το ασθενοφόρο έφθασε και μετέφερε αυτούς που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο", είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας που ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Εικόνες από βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν ένα πλήθος να κοιτάζει το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, ενώ λίμνες αίματος ήταν στον δρόμο.

Καμία άλλη ζημιά δεν ήταν ορατή στην περιοχή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε μια δήλωση από τον ισραηλινό στρατό. Ώρες μετά το περιστατικό, ο στρατός δεν έχει απαντήσει στο αίτημα αυτό.

"Το Al Jazeera καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη στοχοθέτηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής του αυτοκινήτου των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων", μετέδωσε το δίκτυο του Κατάρ σε ανακοίνωση, κατηγορώντας το Ισραήλ για "παραβίαση των αρχών της ελευθερίας του Τύπου".

Ο Φιλ Τσέτουιντ, διευθυντής παγκοσμίων ειδήσεων του AFP, δήλωσε ότι το πρακτορείο είναι "συγκλονισμένο" από τον θάνατο του Μουστάφα.

"Καταδικάζουμε σθεναρά όλες τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων που κάνουν τη δουλειά τους και είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή εξήγηση για το τι συνέβη", πρόσθεσε.

Ο Ουάελ αλ-Νταχντού, πατέρας του Χάμζα αλ-Νταχντού, είναι ο επικεφαλής του γραφείου του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ίδιος είχε τραυματιστεί πρόσφατα σε ισραηλινό πλήγμα και έχασε τη γυναίκα του και δύο παιδιά του σε άλλο ισραηλινό πλήγμα τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

"Ο Χάμζα ήταν τα πάντα για μένα... Ενώ είμαστε γεμάτοι ανθρωπιά, εκείνοι (το Ισραήλ) είναι γεμάτοι δολοφονικό μίσος", είπε ο Νταχντού στο Al Jazeera. Εικόνες τον δείχνουν να κλαίει σε ένα νοσοκομείο, αγκαλιάζοντας τη σορό του γιου του, έχοντας δίπλα του συγγενείς και δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

