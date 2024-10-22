Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Abercrombie & Fitch, Μάικ Τζέφρις, συνελήφθη με κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και διακρατική πορνεία ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης.

Ειδικότερα, ο Τζέφρις, ο σύντροφός του Ματ Σμιθ και ένας τρίτος άνδρας, ο Τζιμ Τζέικομπσον, συνελήφθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας για σεξουαλική διακίνηση από το FBI και τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μπρούκλιν, μετέδωσε το ABC News.

Η έρευνα αφορούσε στις κατηγορίες περί σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης νεαρών ανδρών στη διάρκεια πάρτι που διοργάνωναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο, ανέφεραν οι πηγές στο αμερικανικό δίκτυο.

Ο Τζέφρις ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της δημοφιλούς μάρκας ρούχων από το 1992 έως το 2014.

Η είδηση ​​της σύλληψής του έρχεται ένα χρόνο αφότου το BBC News δημοσίευσε ρεπορτάζ που ανέφερε ότι ο Τζέφρις εκμεταλλευόταν άνδρες στη διάρκεια σεξουαλικών πάρτι που διοργάνωνε. Το βρετανικό δίκτυο στο ρεπορτάζ του παρουσίασε τις μαρτυρίες 12 ανδρών στις οποίες ανέφεραν ότι παρευρέθηκαν ή οργάνωσαν εκδηλώσεις που περιελάμβαναν σεξουαλικές πράξεις για τον Τζέφρις και τον σύντροφό του Μάθιου Σμιθ, και αυτά τα γεγονότα έλαβαν χώρα από το 2009 έως το 2015. Μερικοί από τους άνδρες που μίλησαν στο BBC είπαν ότι τους εκμεταλλεύτηκαν ή ότι δεν συμμετείχαν οικειοθελώς.

Πηγή: skai.gr

