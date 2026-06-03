Η Ρωσία συνεχίζει να πορεύεται χωρίς καμία διάθεση αναθεώρησης της στρατηγικής της στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να παραμένει αμετακίνητος στις θέσεις του για τον πόλεμο, παρά το αυξανόμενο οικονομικό κόστος, τις στρατιωτικές απώλειες και τις επιθέσεις που πλέον φτάνουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Η στάση του Κρεμλίνου αποτυπώνει μια Ρωσία που εμφανίζεται αδιάλλακτη και απρόθυμη να κάνει παραχωρήσεις. Παρά τις διεθνείς πιέσεις και τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί μετά τις επαφές της Μόσχας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει προκύψει καμία ουσιαστική πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Αδιάλλακτη» η στάση του Πούτιν

Την ώρα που η Ρωσία φιλοξενεί το ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, επιδιώκοντας να προσελκύσει επενδύσεις και να προβάλει εικόνα σταθερότητας, οι ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Η Μόσχα εξακολουθεί να απαιτεί τον πλήρη έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε διευθέτηση.

Το Κρεμλίνο υπολόγιζε ότι ο πόλεμος θα ήταν σύντομος, αλλά έχει εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια σύγκρουση φθοράς, η οποία εισέρχεται πλέον στον πέμπτο χρόνο. Οι απώλειες στο πεδίο των μαχών είναι σημαντικές, ενώ η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει πιέσεις από τις διεθνείς κυρώσεις, τη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος και την επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη φτάνουν ολοένα και βαθύτερα στη ρωσική επικράτεια, πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές. Ακόμη και η περιοχή της Mόσχας έχει βρεθεί στο στόχαστρο, προκαλώντας ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των αμυντικών συστημάτων γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα.

Παρά τις δυσκολίες, η απάντηση του Κρεμλίνου δεν είναι η αποκλιμάκωση αλλά η περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Η ρωσική ηγεσία επιμένει ότι οι πρόσφατες μαζικές επιθέσεις αποτελούν αντίποινα σε ουκρανικά πλήγματα, απορρίπτοντας τις διεθνείς επικρίσεις.

Τα πρώτα σημάδια αμφισβήτησης

Ωστόσο, στο εσωτερικό της χώρας αρχίζουν να καταγράφονται οι πρώτες ενδείξεις δημόσιου προβληματισμού για τη διάρκεια και το κόστος του πολέμου. Αναλυτές και σχολιαστές που κινούνται κοντά στο ρωσικό πολιτικό κατεστημένο έχουν αρχίσει να θέτουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο οι αρχικοί στόχοι της Μόσχας είναι πλέον εφικτοί και αν ένας πόλεμος χωρίς σαφές τέλος εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα.

Παρότι τέτοιες απόψεις εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία και να κινούνται εντός αυστηρών ορίων, η εμφάνισή τους σε μέσα ενημέρωσης που παραδοσιακά στηρίζουν το Κρεμλίνο θεωρείται αξιοσημείωτη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Πούτιν σκοπεύει να αλλάξει πορεία ή να εγκαταλείψει τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει για την Ουκρανία.

Έτσι, ενώ η συζήτηση για το μέλλον του πολέμου αρχίζει δειλά να εμφανίζεται στη Ρωσία, η επίσημη γραμμή της Μόσχας παραμένει αμετάβλητη: συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μέχρι την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το Κρεμλίνο.



Πηγή: skai.gr

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