Μείωση κατά 1,8% εμφάνισαν τα έσοδα από τον εισερχόμενο τουρισμό τον Αύγουστο του 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 3,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023 και διαμορφώθηκαν στα 15.1 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8,5 δισ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών μειώθηκαν κατά 2,8% στα 5,9 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 6,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,0%, ενώ άνοδο κατά 18,4% σημείωσαν και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,8 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,7% στα 2.5 δισ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 12,4% στα 1,07 δισ. ευρώ. Αυξημένες κατά 18,3% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 988,6 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Αύγουστο του 2024 διαμορφώθηκε σε 6,9 εκατ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 6,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Στο οκτάμηνο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε άνοδο κατά 9,9% και διαμορφώθηκε σε 24,9 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 22,65 εκατ . ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 11,1% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 7,7%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 15,2 εκατ.. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 10,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,2% και διαμορφώθηκε σε 9,6 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 13,4% και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 4,8%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 17,7% και διαμορφώθηκε σε 3,6 εκατ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7,7% και διαμορφώθηκε σε 1.5 εκατ. ταξιδιώτες. 'Ανοδο κατά 10,9% σημείωσε επίσης η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1,5 εκατ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 4,0% και διαμορφώθηκε σε 3,1 εκατ . ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 8,4% σε 1,01 εκατ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 64,9% και διαμορφώθηκε σε 9,0 χιλ. ταξιδιώτες.

