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Ουκρανικό drone χτύπησε διυλιστήριο στην Αγία Πετρούπολη - Δείτε βίντεο από τους καπνούς

Ο Ζελένσκι ανέφερε την επίθεση, καθώς και ότι «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι επλήγησαν στη Κρονστάνδη και σε μια επιχείρηση παραγωγής όπλων στην Ταμπόφ

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διυλιστήριο

Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας με drone, περίπου 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, πυκνός γκρίζος καπνός εθεάθη να υψώνεται στον αέρα στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, την πρώτη ημέρα του ετήσιου οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας εκεί.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι επλήγησαν στη βάση της Κρονστάνδης, και ότι ένας άλλος στόχος ήταν μια επιχείρηση στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας που εμπλέκεται στην παραγωγή όπλων, περίπου 600 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Drone διυλιστήρια
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