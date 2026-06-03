Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε τον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας με drone, περίπου 1.100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε αλλά και από αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters, πυκνός γκρίζος καπνός εθεάθη να υψώνεται στον αέρα στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης, την πρώτη ημέρα του ετήσιου οικονομικού φόρουμ της Ρωσίας εκεί.

Our long-range sanctions carried out by the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the Special Operations Forces, the Defense Intelligence of Ukraine, and the State Border Guard Service of Ukraine have yielded good results. Important facilities… pic.twitter.com/esxYMexU8d — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2026

🔥 St. Petersburg is giving guests of the economic forum a very warm welcome



While participants at the St. Petersburg International Economic Forum prepare to hear about the triumphs of the Russian economy, local residents were awakened by explosions and thick smoke rising over… pic.twitter.com/hCAYsAiTxQ — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2026

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι «αμιγώς» στρατιωτικοί στόχοι επλήγησαν στη βάση της Κρονστάνδης, και ότι ένας άλλος στόχος ήταν μια επιχείρηση στην περιοχή Ταμπόφ της Ρωσίας που εμπλέκεται στην παραγωγή όπλων, περίπου 600 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου.

Πηγή: skai.gr

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