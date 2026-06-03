Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλες καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί το πρωί της Τετάρτης στην κάθοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος της Νέα Χαλκηδόνας προς την Παραλιακή λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του ΣΕΦ.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Χαριλάου Τρικούπη στην ακτή Μιαούλη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Παραλιακή προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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